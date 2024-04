La Generalitat, la Cámara y la patronal exigen al Gobierno que retire la campaña con naranja podrida

La Generalitat, el Ayuntamiento de Valencia, la Cámara de Comercio de Valencia y la patronal han cargado contra el gobierno de España por apoyar una campaña publicitaria con el eslogan «Los mercados se mueren» y que tiene como imagen una naranja podrida.

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, junto con la directora general de Comercio, Artesanía y Consumo, Maribel Sáez, han firmado una carta dirigida al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España y al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 exigiendo la retirada inmediata del apoyo a la campaña de la ONGD Justicia Alimentaria.

Montes ha calificado de “absolutamente inadmisible que el gobierno de España permita esta campaña de desprestigio y agresión injustificable hacia nuestros mercados municipales, que son un referente en calidad y en gestión en todo el mundo”.

La consellera certifica que «para la Comunitat Valenciana la naranja es una seña de identidad, equiparable a muchos símbolos de suma importancia para los valencianos, como puede serlo el plátano para Canarias o el marisco para Galicia».

Leer más: Los agricultores valencianos denuncian la entrada masiva en la UE de naranjas y limones ilegales de Turquía y Egipto

Desde el Ayuntamiento de Valencia, la alcaldesa María José Catalá ha calificado de inadecuada e intolerable la campaña “Los mercados se mueren” de Justicia Alimentaria apoyada por el ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España porque “nuestro mercados municipales y de abastos son un motor económico a potenciar y no a denigrar” y ha instado al Gobierno a paralizar la campaña y retirarla de las ciudades en las que esté instalada, como ha hecho Mercados Tradicionales de Abastos de España.

En este sentido, la alcaldesa ha añadido que además “la imagen elegida para la campaña, una naranja podrida, es totalmente desafortunada porque ataca a un sector, el citrícola que lo que necesita es su potenciación, no mostrar su producto en las peores condiciones”.

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), integrada en la patronal CEV, ha mostrado su indignación por el uso de una naranja podrida en la campaña ‘Los mercados mueren’. El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, pide la retirada inmediata de “una propaganda que puede dañar gravemente su consumo en plena campaña al depreciar la calidad de las frutas nacionales. Nos sienta muy mal que se utilicen varias frutas en estado de putrefacción para tratar de revitalizar los mercados”.

Aguado recalcó que “El Ministerio debería invertir en mejorar los mercados sin la necesidad de hundir o menospreciar, mediante campañas de mal gusto, otros sectores nacionales que trabajan para obtener la mejor calidad en sus productos. Nos queda claro como el Gobierno no solo no ayuda a los agricultores, sino que, además, como demuestra este caso, no duda en apoyar económicamente iniciativas que nos perjudican”.

Las Cámaras de Comercio de la Comunitat han emitido un comunicado conjunto en el que solicitan a la organización ecologista Justicia Alimentaria que retire su campaña sobre mercados con la imagen de una naranja podrida, ya que daña seriamente la imagen de uno de los productos más representativos de la economía valenciana.

«España es el sexto mayor productor de cítricos del mundo. En la última campaña de 2023 España ha cosechado 5,7 millones de toneladas de cítricos, de los cuales 3 millones de toneladas se han destinado a la exportación, lo que supone un valor superior a los 3.500 millones de euros», recuerdan las Cámaras de Comercio.

«La naranja ha sido imagen de España en ocasiones tan importantes como en el mundial de fútbol de 1982. La naranja es uno de los productos españoles con mayor reconocimiento internacional y esta campaña daña seriamente su imagen», recuerdan desde las Cámaras de Comercio de la Comunitat.