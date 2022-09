Los mejores difusores de fragancias para dar ambiente a tu casa

Los ambientadores y los difusores de fragancias poco a poco se convierten en un elemento básico de la decoración de nuestra casa. Ejercen un papel esencial, sobre todo, en aquellos pisos en los que hay poca ventilación o todas las ventanas dan a un patio interior, como suele ocurrir en las grandes ciudades.

No obstante, no tener ventilación no implica que tengas que vivir en una casa con el ambiente cargado. Por eso, la solución pasa por contar con un ambientador o un difusor de fragancia. Una de las principales ventajas son su duración, algunos superan el mes.

Hoy en día existen distintas opciones con las que podemos ambientar nuestra casa. Los más conocidos son los que se venden en spray, pero hay todo un mundo más allá de soluciones para ambientar espacios que son más naturales, más elegantes y sirven como decoración de casa. Te invitamos a descubrirlos aquí.

El más vendido

Gracias a su tecnología Odor Stop, Air Wick Freshmatic elimina los malos olores y perfuma tu hogar de forma continua. Elige entre tres niveles de intensidad de su fragancia, una lujosa combinación de lirios, rosas y peonias envueltas en suaves notas de vainilla, para conseguir tu nivel de fragancia deseada. Cada recambio asegura hasta 70 días de fragancia. Air Wick Freshmatic – Recambios de ambientador spray automático, esencia para casa con aroma a Lirio de Luna y Satén de Seda – pack de 6 Precio de compra: 15,10 € (1,01 € / 100 ml) Ranking: 1 Premio: Continua Puntuación: 98

El favorito

La marca Hem presenta 15 cajas de varillas de incienso. Con 20 varillas por caja, tendrás un total de 300 varillas de quince aromas diferentes, cada uno de ellos una selección especialmente equilibrada. Tardan en consumirse entre 30 y 35 minutos. Hem – Selección de Incienso, 15 Cajas – 300 Varillas… Precio de compra: 10,99 € (1.099,00 € / kg) Ranking: 2 Premio: Cantidad Puntuación: 96

El más económico

Con el ambientador concentrado de Splash, unas pocas gotas son suficientes para conseguir un perfume duradero e intenso en estancias (baños, oficinas, vestuarios, restaurantes, cocinas) y en pequeños espacios (cubos de basura, armarios, zapateros, coches…). Muy indicado para la hostelería. Splash, Ambientador Concentrado, Perfume Intenso y Duradero, Fragancia Fresh Berries| Contenido: 125 ml Precio de compra: 1,59 € (12,72 € / l) Ranking: 3 Premio: Duradero Puntuación: 94

Para exterior e interior

El más espiritual

Incienso sagrado de la costa norte del Perú, de aroma intenso y característico el palo santo es un talismán que llama a la buena suerte, y, su uso, cada vez más extendido. Se utiliza en diversos campos como Yoga, Aromaterapia, etc. ya que contiene propiedades beneficiosas que purifica y limpia tanto nivel físico como espiritual. RUBY – Palo Santo Incienso Natural XL Madera Sagrada 100% Natural de Perú para alejar Las Energías negativas y atraer Las Vibras Positivas (60 Gramos) Precio de compra: 7,99 € (0,13 € / unidad) Ranking: 5 Premio: Espiritual Puntuación: 90

Con esta selección, te asegurarás de tener en casa la mejor atmósfera. Como hemos visto, cada uno de estos productos tienen una serie de características que encajan más según las características de tu casa. Te animamos a decidirte por uno que se amolde a tus preferencias.