Los mejores espejos auxiliares para el baño

El espejo es una de las primeras cosas que vemos por las mañanas. Además de darnos una opinión sincera sobre nuestro aspecto de recién levantados, es un aliado a la hora de salir de casa con mejor imagen.

Además del espejo principal que todos los baños tienen, puede ser que en algún momento necesitemos un espejo con un poco más de aumento para asegurar el mejor maquillaje, o apurar bien el afeitado, entre otras actividades a realizar antes de salir de casa.

Con esta idea, el mundo de los espejos adicionales en nuestro baño se encuentra en constante cambio con la idea de darnos el mejor resultado. Ya sea con mayor aumento, para que no perdamos detalle, o que tengan una luz incorporada con la que tengamos una mejor referencia que la que nos da una bombilla dudosa.

El más vendido

El espejo para maquillaje de Weily cuenta con distintos aumentos. Maquíllate sin perder detalle, de la mano de una luz LED que imita la luz natural, alimentada con pilas AAA o con cable USB, y ofrece una vista nítida incluso en las áreas menos iluminadas. Se puede ajustar libremente dentro de un ángulo de 180 grados para fijar en un ángulo de visión perfecto y cómodo. El diseño tríptico desmontable permite llevarlo donde quieras. Espejo Maquillaje,WEILY Espejo Cosmético,Luz Ajustable con 36 LED,Tríptica Aumentos 1X, 2X, 3X, Rotación Ajustable de 180 °, Fuente de alimentación Doble, Espejo cosmético encimera Precio de compra: 27,99 € Ranking: 1 Premio: Nítido Puntuación: 99

El preferido

Este espejo giratorio de doble cara se puede montar en la pared del baño. Se gira 360 grados para que elijas la cantidad de aumentos que prefieras, permitiéndote encontrar el punto de vista perfecto para tu ritual de belleza gracias a su diseño ajustable y extensible. Además, cuenta con un acabado de cromo, por lo que podrás limpiarlo con un paño seco. Amazon Basics Wall-Mounted Vanity Mirror, Cromo, 38.6328 cm Precio de compra: 15,88 € Ranking: 2 Premio: 360 grados Puntuación: 97

No pierdas detalle

El espejo Beautral cuenta con luz LED que ofrece una mejor visión, y funciona con pilas AAA. Tiene una ampliación de 10 aumentos, ideal para aplicar maquillaje y otros tratamientos de belleza con precisión, tales como ponerse lentillas y usar pinzas para las cejas. Su junta giratoria de 360 ° permite un fácil movimiento de la cara del espejo, para ofrecer una gran visión desde cualquier ángulo. Por otro lado, cuenta con un montaje sencillo, que permite asegurar firmemente el espejo en cualquier superficie lisa, plana y limpia, como sobre una mesa, pared, ventana o, incluso, un espejo más grande. BEAUTURAL Espejo Aumento 10X de Baño, Espejo Maquillaje con luz LED, Giratorio y Ventosa de pared, a Pilas(No incluidas) Precio de compra: 22,99 € Ranking: 3 Premio: Mejor visión Puntuación: 95

Olvídate del vaho

Desde Pocketcam llega este espejo de ducha con un cristal que no se empaña. Para ello, solo tiene que ponerlo directamente bajo el agua caliente, lo que te permitirá, entre otras muchas cosas, afeitarte mientras te duchas. Su fuerte gancho adhesivo supera a las débiles ventosas estándar para mantenerse seguro en todas las superficies como azulejos y piedra natural. POCKETCAM® Espejo de ducha para afeitar con gancho adhesivo extraíble de larga duración, resistente a las roturas, capaz de no empañarse. 18cm x 14 cm, 66% más grande que el original. Precio de compra: 12,99 € Ranking: 4 Premio: Sin empañar Puntuación: 93

Olvídate de depender de la bombilla del baño como única fuente de iluminación a la hora de maquillarte. Amplía tu reflejo para que no se te escape el más mínimo detalle. También, ¿por qué no?, aprovecha para acicalarte justo después de la ducha en un cristal que no se empaña con el calor. Sea lo que le pidas a un espejo auxiliar, consíguelo con esta selección.