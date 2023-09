Cuida a tu mascota con estos productos del momento de Amazon

Nuestras mascotas son, para muchos, nuestros mejores amigos. Como tal, no escatimamos en cuidados y atenciones para con ellos. Por eso, de vez en cuando tenemos que hacer una pequeña inversión para garantizar su bienestar.

Con este objetivo hemos recogido una selección de productos de Amazon que son tendencia en este momento en relación al bienestar de nuestras mascotas. Sobre todo, nos hemos centrado en artículos para perros y gatos. No en vano, son las mascotas más “tradicionales” y los que más ejemplares hay en España.

Entre nuestra selección encontrarás desde pequeños rompecabezas para tu mascota, hasta productos para su descanso. Si tienes ocasión de elegir productos para tener a tu mascota contenta y, además en línea con las últimas tendencias, toma buena nota de nuestra selección de productos.

El más divertido

El galardonado Orbee-Tuff Snoop de Planet Dog propone retos para tu mascota de una forma divertida y estimulante. Este rompecabezas interactivo es ideal para cachorritos que necesitan estimulación a base de acertijos con premios, o para los que deben aprender a comer con más calma.

Se trata de una bola traslúcida y blanda con un orificio profundo en su interior que guarda las recompensas. Ábrelo, rellénalo de premios y vuelve a cerrarlo antes de ponerte a jugar con tu perro.

El juguete dispensador de recompensas de 10 cm es de limpieza fácil y rápida. Tan solo llena la pelota con agua caliente y un jabón suave, mézclalo todo bien, aclara y deja secar al aire.

Encuéntralo en Amazon por 15,98 euros.

A favor

El tamaño es perfecto para toda raza de perro.

A mejorar

Podría ser más resistente.

Protege tus muebles

El protector de muebles de Lewondr está hecho de PVC ecológico de alta calidad, como muestra su excelente resistencia a los arañazos. Adopta un diseño autoadhesivo fácil de operar. Tan solo tienes que arrancar el film de la parte trasera y pegarlo al mueble.

Este protector de muebles no deja rastro en los muebles, y de esta manera no solo evita que los gatos rayen los muebles, si no que los mantiene nuevos y limpios.

Sus medidas, de 43x15cm lo convierten en una herramienta perfecta para cubrir los muebles. Es reutilizable, por lo que podrás desmontarlo y pegarlo en otros muebles, ya que su flexibilidad permite brindar protección para puertas, mesas, armarios y otros muebles. Lo tienes en Amazon por 16,99 euros.

A favor

Las mascotas no afilarán sus uñas en tus muebles. Funciona.

A mejorar

No es muy duradero.

Para todas las mascotas

La fuente para gatos de AONBOY filtra las impurezas, elimina el olor y mejora el sabor del agua, proporcionando agua más fresca y limpia a tu mascota. Con una capacidad de hasta dos litros, es adecuada para mascotas pequeñas y medianas, sin necesidad de reabastecimiento frecuente de agua hasta cinco días.

La fuente incluye una luz LED y diseño translúcido, por lo que sabrás el nivel exacto de agua en cualquier momento, sin tener que abrir el bebedero para gatos cada vez que quieras verificarlo.

La bomba de agua de AONBOY adopta la última tecnología, tiene un funcionamiento ultra silencioso (≤30dB), 1,5 W y bajo consumo de energía.

Encuéntralo en Amazon por 16,99 euros.

A favor

Fácil de montar, fácil de limpiar y no hace ruido excesivo.

A mejorar

El caudal de agua puede variar.

El más versátil

Esta bolsa de golosinas para perros tiene un gran tamaño (15x6x17 cm), así como una capa intermedia y un cordón, que permite una sujeción fuerte según las cantidades de golosinas o juguetes de entrenamiento de perros. Cuenta con un dispensador de bolsas de basura incorporado en el costado.

Está forrado en un color brillante que hace que sea más fácil de encontrar. Puede lavarse, con la intención de evitar que los olores permanezcan en la bolsa.

A favor

Es muy versátil para llevar en varias ocasiones distintas.

A mejorar

La cremallera no es muy resistente.

Encuéntralo en Amazon por 14,39 euros.

El más cómodo

El sofá para perros de Bedsure tiene un cojín mullido y refuerzo envolvente, base de espuma ortopédica y entrada inclinada, que lo hace fácil de usar. Su funda con triple cremallera es extraíble para facilitar la limpieza en el uso diario.

La base de espuma se adapta al cuerpo de tu mascota para apoyar las articulaciones. Su fondo de silicona previene el deslizamiento. Encuéntralo en tres tamaños diferentes para adaptarse a todas las razas de perros de cualquier edad, y también para gatos.

A favor

Cómodo para tu mascota, que aguantará su peso.

A mejorar

No siempre vuelve a la forma original, mucho uso puede terminar deformándolo.

Disponible en Amazon por 52,70 euros.