Si por algo ha destacado Mercadona a lo largo de los años, ha sido por su enorme capacidad para mantenerse como una de las principales referencias en lo relativo a los supermercados en el ámbito de la alimentación. Un papel que no solo han sido capaces de mantener durante años, sino que, además, con el tiempo, han fortalecido esa postura. Y los ñoquis de Mercadona que arrasan entre los amantes de la cocina italiana son el ejemplo de ello.

El principal factor que ha permitido a la cadena valenciana mantener esta posición ha sido, en gran parte, la enorme variedad de su catálogo en todas las secciones de la alimentación, de la mano de novedades que van desde postres, hasta productos congelados con los que complementar nuestra dieta. Y precisamente estos ñoquis son el ejemplo perfecto sobre ello.

La cocina italiana vuelve a arrasar en Mercadona

Dentro de todas las gastronomías por las que podemos apostar a la hora de conformar un plato, la cocina italiana es una de las favoritas de millones de personas alrededor de todo el mundo, en gran parte, debido a la facilidad para conformar cualquier receta con estos alimentos, y su delicioso sabor. En ese sentido, ahora triunfan en la cadena valenciana los ñoquis de pollo y verduras ultracongelados.

El paquete de ñoquis de pollo y verduras de Hacendado, de Mercadona.

Estos gnocchi son un tipo de pasta realizada con harina, igual que la mayoría. No obstante, a diferencia del resto de pastas, cuentan con una base de patata en su composición, la cual le brinda un sabor distinto a la pasta tradicional. Sin embargo, esto no implica que cuente este no sea un alimento saludable. De hecho, sus valores nutricionales revelan un aporte calórico que no supera las 149 calorías por cada 100 gramos de producto.

Por otro lado, entre los ingredientes que componen este producto de Hacendado, podemos toparnos con un 50% de ñoquis de patata, calabacín, filete de pollo cocido tratado en salazón, pimiento rojo, puré de tomate, aceite de girasol, aceite de oliva, cebolla, queso de pasta dura, albahaca, y una mezcla de diversas plantas aromáticas que le brindan ese sabor tan distintivo.

El paquete de ñoquis de pollo y verduras de Hacendado, de Mercadona.

Un producto con el que Mercadona amplifica sus posibilidades a la hora de consumir todo tipo de pasta, de la mano de un producto rico en pollo y verduras, que podremos preparar tanto en el horno, como en el microondas, como a la sartén, en una cuestión de 5 o 10 minutos. Y todo ello lo podréis encontrar en los lineales de Mercadona por un precio de tan solo 3,15 euros, siendo una de las mejores opciones que pueden encontrar los amantes de la gastronomía italiana, a un tiempo récord y con resultados deliciosos.