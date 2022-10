Estas son los mejores productos para recoger los cables de tus dispositivos electrónicos

Vivimos rodeados de cables. Llevamos uno en la mochila o en el bolso para cargar el móvil, en el trabajo tenemos una colección de cables de nuestro ordenador o el terminal donde trabajamos. Tampoco en casa estamos libres de una maraña de cables por doquier.

Esta situación, si bien funcional, estéticamente deja mucho que desear. Asimismo, puede poner en riesgo la seguridad de mascotas y bebés, que pueden meterse los cables en la boca, o la nuestra, que podemos tropezar con ellos.

La solución a esta coyuntura es contar con una forma de mantener nuestros cables organizados y, en el mejor de los casos, ocultos. Con este objetivo hay muchas alternativas. Los más vistos son unos soportes de silicona que, a modo de pinza, mantienen los cables sujetos y en orden.

Pero hoy en día también se pueden guardar en una caja que, además de ordenar los cables, los mantiene ocultos y son una solución más vistosa que la de tener los cables a la vista.

Los clips de soporte de cables mantienen todos tus cables desordenados organizados y accesibles en las posiciones que necesites. Están hechos de silicona 100%, que no es tóxica, no es magnética, es antiestática y es flexible. Una vez que inserte el cable en una ranura, no se caerá fácilmente. Es adecuado para sujetar cables de menos de 6 mm, como cables de computadora, cables de audio, cables de carga USB y cables de red. El adhesivo de doble cara es muy firme y duradero y funciona bien en superficies lisas y limpias, como mármol, plástico, madera, vidrio, metal y caucho.