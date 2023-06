Con esta resistente maleta puedes llevar tu material audiovisual a todos lados

Como muchos de los que suelen trabajar material audiovisual probablemente sepan, trasladarlo de un punto a otro puede ser todo un engorro. No en vano, éste no suele destacar por ser precisamente ligero, si no que suele ser piezas metálicas con cierto peso y que deben tratarse con bastante delicadeza.

Para poder llevar nuestro material audiovisual – focos, cámaras, cables -, nos puede ayudar una maleta protectora como la de Peli, que es rígida, por lo que su interior quedará siempre protegido de golpes. Además, es estanca e impermeable al polvo y al agua.

Para ello, la maleta de Peli incluye en su diseño una válvula de purga automática que iguala la presión del aire y una tapa con anillo de sellado estanco de silicona. Esto permite que la maleta sea estanca al agua – hasta una profundidad de un metro durante treinta minutos – y al polvo para proteger en todo momento su contenido. Su secreto es el ajuste perfecto del cuerpo y la tapa mediante un anillo de sellado de polímero que actúa como junta estanca.

En relación al traslado de material, la maleta es de tipo carrito, que incorpora un asa extraíble retráctil, ruedas resistentes de poliuretano con rodamientos de acero inoxidable, dos asas en un lateral y en la parte superior con mango ergonómico, para que se adapte a tu mano y no te suponga mayor esfuerzo trasladarla, y cierres metálicos de doble recorrido fabricados en acero inoxidable.

Una maleta indestructible

Diseñadas y fabricadas en EE.UU. y Alemania, las maletas de Peli están fabricadas con copolímero de polipropileno y se utiliza núcleo de células abiertas lo cual hace sus paredes mucho más sólidas y las convierte en prácticamente indestructibles y totalmente resistentes bajo las condiciones más extremas y los entornos más exigentes, incluyendo la industria aerospacial, defensa o la extinción de incendios.

La maleta de PELI pesa más de 7,5 kilos en vacío, ayudado por su capacidad de hasta 44 litros. Sus paredes de núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos consiguen una maleta de transporte resistente pero ligera. Resiste temperaturas de entre -40 ⁰C y 99 ⁰C y es flotante.

Como hemos visto, la maleta de protección Peli es lo suficientemente grande para proteger todo tipo de equipos. Sus dimensiones exteriores son 56,06 x 45,52 x 26,47 cm, con una profundidad de 17,78 cm.

Con las maletas de Peli podrás ofrecer la máxima protección a tus equipos con los diferentes sistemas de protección interior que se adaptan a tus equipos: espuma personalizable Pick N Pluck, divisores acolchados para la tapa y divisores TrekPak. Puedes comprarla en la web de Amazon por 350,84 euros.