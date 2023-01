Así es el total look denim de Mango con el que Rocío Osorno nos ha impresionado

El denim es quizás uno de los tejidos más versátiles y atemporales. Por ello, en los últimos años ha aumentado su protagonismo en nuestro armario, y hoy en día no solo tenemos los indiscutibles jeans, sino también prendas vaqueras, desde chaquetas hasta faldas, camisas o vestidos. Sabes que este tipo de tejido es una apuesta segura, independientemente de la edad y la época del año en la que nos encontremos. El último outfit de Rocío Osorno, en el que el denim es el único y principal protagonista, es un ejemplo que lo justifica.

La influencer no dudó ni un segundo, eligió el look de la nueva colección de Mango para sumarse a esta tendencia y lo hizo con un original conjunto de chaleco y minifalda. Osorno siempre convence a sus seguidores con sus looks. Esta vez no fue la excepción.

Conjunto total denim Mango

Como comentábamos, el conjunto es un look full denim que hemos visto en más ocasiones a otras influencers, destacando la elección del chaleco, que es ligeramente diferente a las tradicionales camisas o chaquetas. Esta prenda nos abre un mundo de posibilidades ya que, como podéis ver en el look de Rocío, podemos combinarla con cualquier prenda.

Se trata de un chaleco de corte recto, con cierre de botones a contraste en la parte delantera. Una pieza que encontramos en la nueva colección de Mango por 30 euros, en tallas de la XXS a la XXL.

No habría outfit sin la falda vaquera que eligió Rocío, aunque también podría haber optado por pantalones. Eso sí, el resultado no hubiese sido igual, pues con la elección de esta falda luce unas piernas infinitamente largas, además de unas botas, que tanto le gustan y que quedan a la vista.

La falda tiene un corte sencillo, tradicional para este tipo de prendas, con bolsillos delanteros y traseros y bragueta con cremallera y botón. La minifalda, al igual que el chaleco, está disponible en tallas de la XXS a la XXL, que podemos añadir a nuestro armario por 30 euros.