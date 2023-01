Las perlas están de moda en Mango: este es el jersey joya más versátil del invierno

Encontrar el look perfecto para lucir en todas las ocasiones no siempre es fácil, por lo que encontrar un jersey como el de Mango es a la vez sorprendente y satisfactorio. Perfecto para completar nuestro look de oficina añadiendo un toque más, también lo podemos llevar en eventos nocturnos. Un complemento con el que luciremos perfectos sin mucho cambio.

Si bien es cierto que podemos ponernos esta prenda justo antes de salir de casa y llevarla todo el día por mucho que cambien nuestros planes, también es cierto que con la combinación adecuada se adapta mejor a nuestros eventos a lo largo del día. Así que si queremos combinarlo con vaqueros durante el día quedará genial, al igual que cambiarlo por una falda de cuero si la reunión es más tarde.

Leer más: El tejido más elegante de la temporada está en Zara rebajado en forma de pantalón

Jersey perlas cuello alto Mango

Sin duda, hay prendas que nos hacen sentir seguras y elegantes, y este jersey rosa claro es un ejemplo. Tiene un diseño sencillo y tradicional y está confeccionado en punto de canalé grueso, que está muy de moda. Es ceñido al cuerpo, de manga larga y escote alto de punto elástico, pero es la pedrería que recubre el cuerpo lo que lo hace perfecto y totalmente diferente.

Un simple toque que lo cambia todo por completo porque es el elemento que te permite llevarlo de la mañana a la noche y siempre perfecto. Como decimos, no es un jersey que necesite volantes o grandes piezas para llamar la atención, es su sencillez lo que lo hace indispensable.

Este jersey está diseñado para llevarlo pegado al cuerpo y lo podemos encontrar en tallas desde la XXS hasta la XXL. Favorecedor, elegante y estiloso, este jersey de mango tiene un precio tan atractivo como su diseño, ya que cuesta 30 euros. Sin duda, lo tiene todo para convertirse en un imprescindible en tu armario.