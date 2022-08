Estos son tus derechos si pides una excedencia voluntaria en el trabajo

Las excedencias voluntarias es un derecho que tienen los trabajadores para solicitar la suspensión temporal de su contrato de trabajo por cuestiones personales. La excedencia voluntaria se recoge en el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores (ET).

Asimismo, también existen otro tipo de excandecencias como la forzosa, por cuidado de hijos, por cuidado de familiares o para el ejercicio de funciones sindicales.

No todos los trabajadores pueden pedir una excedencia voluntaria a su empresa, ya que uno de los requisitos es tener una antigüedad mínima de un año y no haber solicitado una excedencia en los cuatro años anteriores a la solicitud. Su duración puede ser definido o indeterminado, pero por norma general, no puede durar menos de cuatro meses y no puede durar más de cinco años.

Derechos del trabajador

Los trabajadores con al menos una antigüedad en una empresa tiene derecho de solicitar una excedencia voluntaria por causas personales por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco meses, siempre que no haya solicitado otra en los cuatro años anteriores.

Sobre esta última cuestión existe una excepción. Por regla general, no es posible pedir una excedencia voluntaria si no han transcurrido los cuatro años, pero si la solicitud de la excedencia es por el cuidado de un hijo o por el cuidado de un familiar, no es necesario el transcurso del plazo de los cuatro años.

En cuanto al puesto de trabajo, el ET establece que la excedencia voluntaria únicamente otorga al trabajador un derecho al reingreso preferente en las vacantes de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se produjeran en la empresa. Es decir, el trabajador puede conservar la categoría, pero no tiene derecho a la reserva del puesto de trabajo.

No obstante, las condiciones y efectos de las excedencias pueden varias en función del convenio colectivo de la empresa con los trabajadores.

Por otro lado, el Tribunal Supremo señala que el tiempo de excedencia voluntaria no computa a efectos de antigüedad ni tampoco como tiempo de prestación de servicios para el cálculo de las indemnizaciones por despido.

¿Se puede renunciar a una excedencia?

Renunciar a una excedencia una vez solicitada es posible, siempre que no implique un perjuicio para terceros. Es decir, si en el momento de renunciar a la excedencia ya existe un compromiso entre la empresa y el nuevo trabajador, puede ser que no puedas renunciar a ella.