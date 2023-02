Estos son los tres tipos de excedencia principales: regulación y duración

No, las excedencias no son un privilegio de los trabajadores. Son un derecho que, sin embargo, no son tan conocidos y que pueden ser de gran ayuda cuando haya una situación que lo justifique.

Técnicamente son períodos donde el trabajador puede dejar su trabajo de forma temporal bajo una serie de condiciones, para regresar en un plazo elegido por el empleado, pero dentro de un marco temporal contemplado por la ley.

La excedencia es un derecho laboral contemplado en el Estatuto de los Trabajadores

Como es un derecho laboral, el trabajador no tiene la obligación de aportar el motivo al momento de hacer la solicitud, excepto si entra en los supuestos que detalla la normativa.

Por la excedencia el trabajador puede regresar a su antiguo puesto o a alguno nuevo, pero la empresa no puede tomar represalias por esta solicitud, como se detalla en el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores.

Excedencia voluntaria

La empresa está obligada a mantener el puesto de trabajo tras el cese de la excedencia. Foto Pexels

La excedencia voluntaria es uno de los tipos de permiso que hay. Es el más simple, y se puede solicitar si es que ya se ha trabajado al menos un año en la empresa. Su duración puede ser entre cuatro meses y cinco años.

No hace falta justificar el motivo, pero el trabajador no tiene derecho a que se mantenga su antiguo puesto laboral.

Excedencia por cuidados familiares

Otras excedencias están relacionadas con la vida familiar, que tienen una regularización diferente.

Una es la que se solicita para cuidar un familiar hasta el segundo grado o por afinidad, donde por razones de salud, edad, accidente o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y donde no haya una remuneración de por medio. Su duración máxima es de dos años.

Excedencia por cuidado de hijos

Un trabajador puede solicitar una excedencia para cuidar a sus hijos, ya sea natural, adoptado o de guarda con fines de adopción. Puede durar hasta tres años y es posible fraccionar en varios períodos de tiempo.

Las excedencias para cuidar a un hijo pueden durar entre 12 y 18 meses

Los trabajadores pueden solicitar una excedencia para el cuidado de sus hijos. Foto Canvas

Los dos tipos de excedencia familiar garantizar que la empresa conserve el puesto laboral por 12 meses, un tiempo que computará en la cotización a la Seguridad Social.

En caso de tener una familia numerosa el período se puede prolongar entre 15 y 18 meses.

Excedencia forzosa

Un tercer tipo de excedencia es la forzosa, en la que se garantiza la conservación del puesto laboral una vez que termine el período si consigue un trabajo temporal en alguna función pública.

Según se detalla en el Estatuto de los Trabajadores se concederá “por la designación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo”.

También computa para la cotización y el trabajador puede solicitar su reincorporación al mes siguiente del cese en su trabajo en la administración pública.