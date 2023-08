Así se debe escribir un currículum para encontrar el primer trabajo

Encontrar trabajo no suele ser una tarea fácil, especialmente, si el empleo que se está buscando es el primero. Pues, el hecho de no contar con una amplia experiencia puede generar inseguridades en el candidato.

Leer más: Seis preguntas que jamás deberían hacerte en una entrevista de trabajo

A pesar de que puede suponer una gran dificultad, nada más lejos de la realidad. Si este es tu caso, a continuación te compartimos algunos trucos para enfrentarte al folio en blanco y completar tu curriculum vitae.

Utiliza una plantilla

Uno de los factores esenciales a tener en cuenta a la hora de elaborar un currículum por primera vez es el diseño. En este sentido, es recomendable utilizar una plantilla para tener una idea de como debería estar conformado.

Se debe adaptar el CV al puesto al que se opta

De esta manera, no solo no olvidarás ninguno de los apartados esenciales y simplificarás el proceso de elaboración sino que también podrás organizar fácilmente la información.

En cualquier caso, es de vital importancia personalizarlo en función de la vacante que se quiera cubrir o del proceso de selección en el cual se quiera participar.

Potencia los datos académicos

Los casos en los que la experiencia profesional es escasa no son solo exclusivos de los estudiantes o las personas que acaben de poner punto final a su formación académica.

Pues, conviene tener en cuenta que, también se encuentran ante esta situación las personas que han optado por cambiar de sector profesional o que vuelven al mercado laboral después de un periodo de trabajo no remunerado.

Las personas que cuentan con poca experiencia han de potenciar el apartado correspondiente a la trayectoria académica. Foto: Freepik.

Por ello, el apartado a potenciar en el curriculum es el referente a la trayectoria académica, si bien siempre deberá redactarse pensando en el puesto al que se va a aplicar.

Menciona las prácticas o el voluntariado

Si no se cuenta con una amplia experiencia, es fundamental resaltar otros apartados recogidos en el currículum. Así, el candidato puede hacer especial hincapié en sus aptitudes o en proyectos desarrollados fuera de la esfera laboral.

Por ejemplo, el currículum podría incluir sus logros en el ámbito académico, pero también mencionar en alguno de los apartados que se ha participado en un programa de voluntariado o en un programa de prácticas.

Se recomienda hacer hincapié en las capacidades personales

Y es que, este tipo de actividades aportan información sobre el candidato a las empresas y permiten a la persona interesada en ocupar la vacante hacer alusión a las tareas y responsabilidades asumidas.

Incluye los datos de contacto

A la hora de redactar el curriculum, es fundamental no olvidar incluir los datos de contacto básicos. En esta línea, lo aconsejable es evitar mencionar información sensible, de manera que, no se debería concretar el DNI o la dirección postal completa.

En el CV debe figurar el lugar de residencia, el correo electrónico y el teléfono. Foto: Freepik.

No obstante, quien presente el curriculum sí debería indicar en alguno de los apartados el lugar de residencia, pero sobre todo el teléfono y el correo electrónico para que la compañía pueda ponerse en contacto si su perfil profesional se ajusta a la vacante.

Leer más: Así puedes detectar a un jefe tóxico antes de aceptar un trabajo

Tampoco se debe olvidar incluir otros datos de interés como si se dispone de carné de conducir o cual sería la disponibilidad del candidato para incorporarse a la plantilla de empleados de la compañía.