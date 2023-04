Cuidado: esto es lo que nunca puedes hacer si estás de excedencia voluntaria

La excedencia voluntaria es una opción con la que cuentan los empleados para suspender de forma temporal su contrato de trabajo en la empresa. Se recoge en el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores (ET). También existen otro tipo de excedencias como la forzosa, por cuidado de hijos, por cuidado de familiares o para el ejercicio de funciones sindicales.

Leer más: Los afortunados que tienen derecho a 12 años de teletrabajo

Para solicitar la excedencia voluntaria es necesario cumplir una serie de requisitos, como contar con una antigüedad mínima de un año en la compañía. La duración de la excedencia podrá oscilar entre los cuatro meses y los cinco años, tal y como subraya el ministerio de Trabajo y Economía Social.

Conviene tener en cuenta que la excedencia voluntaria se puede volver a solicitar si han transcurrido cuatro años desde que finalizó la última. Además, es necesario tener en mente que la empresa no está obligada a reservar el puesto de trabajo del empleado en cuestión sino a que este pueda volver a ingresar cuando exista la misma vacante o una de una categoría similar.

Evita hacer esto si estás de excedencia

Teniendo en cuenta que el trabajador puede solicitar de forma voluntaria la excedencia, no tiene que concretar las razones que han motivado esta decisión a la empresa en la que trabaja. A lo largo del tiempo en el que el trabajador está de excedencia, no se encuentra en la obligación de prestar ningún servicio a la empresa. De la misma manera, la compañía no ha de pagarle una remuneración, ni tampoco sus cotizaciones al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), según el portal noticiastrabajo.com.

En relación con la solicitud, habrá de tener en cuenta que no podrá marcharse de su puesto de trabajo hasta que la compañía no confirme la excedencia. Pues, de lo contrario, podría enfrentarse a un despido por parte de la empresa. En general, la antelación con la que se debe formalizar el trámite para solicitar esta suspensión temporal del trabajo en una compañía acostumbra a ser de 15 días.

En cualquier caso, los empleados que se encuentran en una excedencia voluntaria no pueden hacer competencia desleal a la empresa. Si bien se trata de un hecho interpretable, una parte considerable de los convenios de trabajo considera que se da esta situación cuando se trabaja en el mismo sector que la empresa. Así, el empleado tiene que tener especial cuidado en este aspecto, puesto que la compañía podría despedirlo con todo el respaldo de la ley.