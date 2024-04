¿Aún no te has apuntado al Imserso 2024? ¡Estás a tiempo!

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ofrece más que solo el tradicional plan de Turismo para nuestros mayores. Una de estas oportunidades es el programa de termalismo, diseñado para fomentar un envejecimiento activo y saludable, al mismo tiempo que aborda la problemática de la soledad no deseada.

El período para solicitar participar en este programa culminó el mes pasado para aquellos interesados en el primer turno, que abarca viajes entre febrero y agosto, asegurando así un lugar en alguno de los balnearios y destinos disponibles.

Segundo plazo de solicitud del Imserso y requisitos

¡Pero aquí viene la buena noticia si no echaste la primera solicitud! Si estás pensando en inscribirte y te has quedado rezagado, aún tienes la oportunidad de hacerlo para el segundo turno. El plazo se ha extendido hasta el 15 de mayo de 2024 para viajar entre septiembre y diciembre.

🤝 Adenda de modificación y prórroga del Convenio entre el @CentroCREER del #Imserso en Burgos y la Universidad de Valladolid @UVa_es, para la realización de prácticas académicas externas.

ℹ️ https://t.co/nYC0HmaXwq pic.twitter.com/9aoXoBMNi6 — Imserso (@Imserso) April 17, 2024

Asimismo, si todas las plazas están ocupadas, tienes la oportunidad de ingresar en una lista de espera para aprovechar posibles cancelaciones u otras circunstancias imprevistas. Para los turnos que abarcan de febrero a agosto, el plazo para registrarte en la lista de espera vence el 14 de mayo; mientras que para el segundo periodo, el límite es el 15 de noviembre.

Los requisitos para participar son similares a los del programa de turismo. Es indispensable ser pensionista y tener la capacidad de llevar a cabo actividades cotidianas de forma autónoma, además de poder recibir tratamiento termal sin restricciones médicas.

Puedes enviar tu solicitud en línea a través del sitio web del Imserso o por correo postal, evitando el envío certificado, antes de la fecha límite. Este año, el programa ofrece 192,000 plazas distribuidas en los diferentes turnos especificados en su página web. No te pierdas la oportunidad de obtener más información sobre esta nueva posibilidad que el Imserso ha puesto a tu disposición si aún no has asegurado tu plaza: accede al enlace proporcionado para conocer todos los detalles sobre la solicitud para el año 2024.

La web de solicitud del Imserso 2024. Foto: imserso.es

Es relevante mencionar que aún quedan plazas disponibles en hoteles de islas, así como en destinos costeros. Hay varias opciones disponibles en diferentes meses para Murcia y la Comunidad Valenciana, aunque en menor medida para Cataluña y Andalucía.