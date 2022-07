La inflación dispara el gasto en vacaciones: el precio del alojamiento ya supera los niveles precovid

Los bolsillos de los españoles reciben golpes por todos lados. Tras más de dos años de pandemia, las vacaciones de 2022 no supondrán la vuelva a la normalidad. O no del todo: serán bastante más caras. Las pernoctaciones todavía no han recuperado los niveles precovid, en cambio, el precio de los alojamientos turísticos se ha disparado hasta un 35% más que antes de la irrupción del coronavirus.

De todas las formas de estancia que hay, la que más se ha encarecido es la de los hoteles. Solo en el último año su valor ha subido hasta un 22,1%, mientras que los apartamentos turísticos han aumentado su precio hasta un 13,5%; el turismo rural ha crecido un 8,1% y las tarifas de los cámpines son un 2,16% más caras.

En concreto, al final de mayo -el último mes del que hay datos-, el nivel de precios de los hoteles era un 39,12 % superior al de ese mismo mes de 2019, mientras que el de los apartamentos turísticos era un 36,5 % más alto, según los cálculos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En cambio, los cámpines sólo han elevado sus precios en estos tres años en un 3,8 % y los alojamientos de turismo rural un 8,7%.

Los hoteles, los únicos que no superan los datos prepandemia

Los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, cámpines, casas rurales y albergues) sumaron 9,7 millones en mayo y se situaron así un 7,8 % por encima de las de antes de la pandemia.

En cambio, y según datos también del INE publicados la semana pasada, las pernoctaciones en hoteles, tras dos años de pandemia, aún están un 7 % por debajo de 2019, con cerca de 30 millones, aunque todo hace augurar que durante el verano se superará ese nivel. Si se comparan con mayo del 2021 las pernoctaciones en establecimientos no hoteleros se multiplicaron por 2,6, impulsadas en gran medida por las visitas de extranjeros.

Así, mientras que las noches contratadas por residentes en España aumentaron un 47,3 % respecto a 2021, hasta rozar los 4 millones, superando en más de 800.000 las de antes de la pandemia de la covid-19, las de los extranjeros se quedaron a las puertas del nivel precovid, tras un repunte del 443,3 %, frente al mismo mes de 2021, hasta superar los 5,7 millones. Casi 2,7 millones de viajeros pernoctaron en este tipo de alojamientos en mayo, de los que casi 1,4 millones fueron turistas nacionales.

Instalaciones del hotel Tui Blue Isla Cristina. EFE

Las estancias en apartamentos turísticos aumentaron un 254,5 % en mayo respecto al mismo de hace un año, hasta rozar los 5,1 millones; un 75,6 %, en cámpines (3,1 millones); un 83,8 %, en alojamientos de turismo rural (853.724), y un 628,6 %, en albergues (677.496).

La estancia media aumentó hasta las 3,6 pernoctaciones por viajero (3 en el caso de los hoteles). Las pernoctaciones de no residentes en apartamentos turísticos representan el 73,1 % del total. El Reino Unido es el principal mercado emisor, con más de 1,4 millones, seguido de Alemania, con 421.631.

Las pernoctaciones se triplican en lo que va de año

Durante los cinco primeros meses del año, el número de pernoctaciones en este tipo de alojamientos se incrementaron en un 209,5 % respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone más que triplicarse.

A este importante avance se suma el adelantado ya la semana pasada sobre los hoteles, que vieron cómo durante los cinco primeros meses de 2022 las pernoctaciones casi se quintuplicaron, al incrementarse un 384,6 % respecto al mismo periodo del año anterior.

En cualquier caso, en el conjunto de los cinco primeros meses del año, las casi 97 millones de pernoctaciones en hoteles se quedan aún un 13,4% por debajo del volumen prepandemia (más de 112 millones). Hay que tener en cuenta que, durante enero y febrero, los viajes se vieron fuertemente afectados por la variante ómicron de la covid-19.

Por contra, cabe destacar que en los cinco primeros meses del año las pernoctaciones en cámpines superan los registros del mismo periodo de 2019, al igual que en alojamientos de turismo rural y en albergues