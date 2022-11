La patronal eólica asegura que la subasta de renovables ha quedado desierta por omitir la inflación

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha asegurado que el motivo por el cual la subasta de renovables ha quedado prácticamente desierta es que no se ha tenido en cuenta la inflación, que ha impactado en los costes de las nuevas instalaciones renovables, y las perspectivas de precios de la electricidad a futuro.

En la subasta del año pasado, el límite debía de estar alrededor de los 40 euros por megavatio hora (MWh), un 78% del valor del futuro del año 2025, mientras que en ésta, con un límite alrededor de los 47 euros por MWh, sólo reflejaba un 53% del valor del futuro 2025, ha lamentado la AEE a través de un comunicado.

“El bajo ritmo en la tramitación de proyectos y la perspectiva de perder casi 20 GW en proyectos eólicos, porque las administraciones no los han tramitado en tiempo y forma, es otro problema que hay que solucionar para que en futuras convocatorias haya más proyectos compitiendo”, ha advertido.

Acelerar la tramitación de proyectos

De hecho, ha alertado de que “el objetivo de alcanzar 40 GW de eólica para 2025 se antoja complicado” por lo que insiste en que “hay que acelerar los tiempos de la tramitación de proyectos y solucionar el problema del atasco de los expedientes en las administraciones”.

Parque eólico. Foto: Archivo.

Por último, ha pedido que los megavatios no otorgados en esta subasta no se pierdan y se vuelvan a subastar en futuras convocatorias una vez ajustado el precio máximo de las mismas a los costes reales de la energía y de las tecnologías en ese momento.

La APPA, contraria a abandonar el sistema de subasta

Por otra parte, el director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables), José María González Moya, ha considerado que el ‘pinchazo’ en la cuarta subasta de renovables bajo el nuevo régimen retributivo, que ha quedado prácticamente desierta, no debe suponer el fin para el sistema de subastas.

«No creemos que se debería abandonar el sistema de subasta», ha destacado para luego manifestar: «El hecho de que no saliera como se podía pensar, no debe llevar a ello». Y ha zanjado: «Serán necesarias las subastas seguro, y lo que hay que ver es el entorno actual, ya que hay incertidumbres a nivel global, pero no creo que el Ministerio abandone sus planes y su hoja de ruta».

Las renovables aportan más de 19.000 millones al PIB

El sector renovable disparó su contribución al Producto Interior Bruto (PIB) español en 2021 hasta los 19.011 millones de euros, lo que supone un crecimiento de la actividad económica asociada al sector del 61,2% y eleva su participación porcentual al 1,58%.

Además, aportó unos ahorros récord al sistema eléctrico, según datos del avance del Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España en 2021.

Las cifras del sector ofrecen así un fuerte contraste respecto al año anterior, ya que si en 2020 la depresión de los mercados moderó el crecimiento del sector, en 2021 los altos precios de la energía se combinaron con el crecimiento estructural para marcar un impulso récord a la actividad económica del sector renovable.