Una mirada al futuro con el Cielo Único Europeo

En un mundo cada vez más interconectado, la eficiencia y la sostenibilidad son pilares fundamentales para el desarrollo de la industria aeronáutica. En este contexto, el proyecto Cielo Único Europeo emerge como una iniciativa crucial para optimizar el espacio aéreo del continente y reducir el impacto medioambiental derivado de la actividad de la aviación.

El Cielo Único Europeo, lejos de ser únicamente una cuestión política, se centra en soluciones tecnológicas innovadoras para alcanzar objetivos comunes sin depender exclusivamente de acuerdos internacionales.

Este enfoque más tecnológico a través del programa SESAR (Single European Sky Air Research), que vehicula las propuestas de I+D+i dentro del proyecto del Cielo Único Europeo, busca llegar a los mismos objetivos, pero a partir de una mayor coordinación y comunicación entre aerolíneas, proveedores del espacio aéreo, Eurocontrol e incluso las autoridades militares.

En este escenario, Vueling y Enaire, gestor del tráfico aéreo español, han liderado un grupo de trabajo pionero en Europa que ha logrado establecer un estándar para medir la eficiencia de las rutas aéreas actuales y su impacto medioambiental, suponiendo un cambio de paradigma y punto de inflexión para la planificación más eficiente de las trayectorias aéreas.

En concreto, este nuevo estándar permitirá conocer el nivel de emisiones que comportan las diferentes opciones de ruta entre dos puntos y determinar así cuál es la óptima desde un punto de vista medioambiental. Esta iniciativa contribuirá al ahorro de 18 millones de toneladas de CO 2 al año, el equivalente a diez viajes al día de la tierra a la luna.

En palabras de Franc Sanmartí, director de Sostenibilidad de Vueling, “en Vueling llevamos trabajando desde el 2012 en acciones para minimizar el impacto de nuestra actividad en el medioambiente, siendo la planificación y eficiencia operacional uno de nuestros pilares. En el proyecto del Cielo Único Europeo unimos esfuerzos con ENAIRE, aportando nuestra tecnología y visión, para avanzar hacia la descarbonización de la aviación e impulsar un espacio aéreo más eficiente”.

Respuesta a un desafío histórico

En sus inicios el espacio aéreo fue diseñado considerando aerovías con puntos de obligado sobrevuelo, lo que implica que las trayectorias de vuelo no sigan una línea recta en su totalidad. Esto implica que los aviones vuelen haciendo una especie de zig zag, lo que implica en muchas ocasiones ciertas ineficiencias y mayores usos de combustible.

El objetivo del Cielo Único Europeo es mejorar la eficiencia mediante una coordinación más efectiva entre todas las partes implicadas teniendo en cuenta elementos como, la capacidad de los controladores aéreos para gestionar el tráfico de manera eficiente, la disponibilidad de rutas óptimas en función de los vientos, las condiciones meteorológicas, situaciones de congestión, o consideraciones de seguridad.

Por ejemplo, en la actualidad, las aeronaves siguen trayectorias de vuelo que evitan zonas militares restringidas, lo que obliga a desviarse hacia rutas alternativas y aumenta los tiempos de vuelo. No obstante, una coordinación más estrecha permitiría sobrevolar estas áreas cuando no estén en uso, optimizando las rutas y reduciendo tanto el consumo de combustible como las emisiones de CO 2 .

De igual manera, se aborda el problema de la congestión aérea, donde la colaboración entre las diferentes partes interesadas podría conducir a una gestión del tráfico más eficaz, resultando en trayectorias de vuelo más directas y eficientes.

Innovación y avance hacia el futuro

El impulso del proyecto del Cielo Único Europeo supone un cambio significativo en la industria aérea, que podría traducirse en avances notables en menos de cinco años, lo que representaría un beneficio mutuo para todas las partes involucradas.

Sin embargo, todavía queda un importante camino por recorrer para conseguir un espacio aéreo europeo plenamente integrado.