Huelga Ryanair: 11 vuelos cancelados y 51 retrasos

Ryanair comienza una nueva semana de huelga con 11 vuelos cancelados y 51 retrasos a causa del parón de los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP), convocado por los sindicatos USO y Utcpla, según han comunicado fuentes sindicales.

En concreto, los vuelos interrumpidos tenían como punto de destino o de llegada los aeropuertos de Barcelona o Palma de Mallorca, que están siendo las bases más afectadas por estas protestas.

Por su parte, los aeropuertos más afectados por los vuelos retrasados han sido el de Mallorca, con diez aviones demorados; el de Málaga, con nueve, y el de Santiago de Compostela, con ocho.

Los cuatro días de huelga convocados esta semana sucederán a otra tanda de cuatro días de huelga durante la semana pasada que apenas tuvieron incidencia en la operativa de la compañía, ya que se cancelaron menos de una decena de vuelos.

Vuelos operados por tripulantes de fuera del país

USO ha denunciado que la mayor parte de los vuelos fueron operados por tripulaciones de fuera. Según el sindicato, las tripulaciones españolas están de guardia en los aeropuertos o en sus casas y Ryanair está sacando tripulaciones enteras portuguesas o italianas para que operen los vuelos, asegurándose así que no se cancelen porque esas tripulaciones, al no ser españolas, no pueden hacer huelga y los vuelos salen con total normalidad.

Huelga de los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) de Ryanair. EFE/Enric Fontcuberta

De hecho, aseguró que se trata de una nueva práctica casi generalizada que está llevando a cabo Ryanair en las bases españolas, sobre todo en El Prat y Málaga, donde la plantilla estaba secundando de forma casi total la huelga. A ello, se suma el despido de nueve TCP desde el inicio de los paros.

Reclaman un cambio de actitud a la aerolínea

Los convocantes reclaman a la aerolínea un cambio de actitud y que vuelva a retomar la negociación de un convenio colectivo que recoja unas condiciones laborales dignas y bajo la legislación española para sus trabajadores.

Por ello, USO y Sitcpla exigen al Gobierno y, concretamente, a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que no permita que Ryanair vulnere la legislación laboral y derechos constitucionales como el derecho a la huelga.

Así, también piden que actúe contra «una empresa que no acata las sentencias judiciales, no cumple con la ley y utiliza el miedo, la coacción y la amenaza con sus empleados».

Ryanair ya ha sufrido este verano otros 14 días de huelga que se saldaron con más de 250 vuelos cancelados con origen o destino en España, según USO.