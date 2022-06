Los cinco productos plant-based que arrasan en el mercado

Se acerca el verano y, con él, aumentan las ganas de tomar algo ligero y lleno de sabor en ambientes como, por ejemplo, una cena al aire libre con amigos o recibiendo a familiares con los que se comparten las vacaciones. Para sorprender en estas ocasiones con diversas propuestas, el verano de 2022 trae consigo novedades interesantes de productos plant-based, que serán imprescindibles en cualquier reunión.

Y es que el consumo de productos elaborados con proteína alternativa (soja, guisante, hongos…), empezó siendo una moda de unos pocos, pero ya se ha extendido entre la población de tal forma que todo el mundo sabe ya cuál es su producto plant-based preferido. Según la encuesta europea ‘Qué quieren los consumidores’, elaborada por ProVeg International en asociación con Innova Market Insights, la Universidad de Copenhague y la Universidad de Ghent como parte del proyecto Smart Protein, es probable que el 47% de los consumidores españoles compre regularmente alternativas vegetales a la carne cuando tengan el mismo sabor y textura que la de origen animal.

El sabor y la textura son, precisamente, dos de las cualidades que caracterizan a estos productos plant-based. Existen una enorme variedad de este tipo de productos, pero son cinco los que destacan por encima del resto.

Los cinco plant-based que triunfan en el mercado

Wonder Burgers de ALDI sabor pollo y pollo y queso: Si las Wonder Burguers de ALDI son sobradamente conocidas y reconocidas en el mercado por su aporte proteico y su sabor, ahora amplían la oferta con el lanzamiento de las Wonder Burguers sabor pollo y pollo y queso, que dan una vuelta a la experiencia gastronómica que ofrece la cadena de supermercados.

Es, además, una de las grandes novedades en el mercado de este año, en el ámbito plant-based, y de las que mejor acogida en el mercado vegano está teniendo entre los consumidores de este tipo de productos. Estas hamburguesas veganas de bajo coste cuentan con el sello V-Label y tienen un aporte calórico de 169 kcal por cada 100g y un total de 14g de proteína, con menos grasas saturadas que otras opciones. Un producto de primer nivel que ha vuelto a situar a ALDI en el mapa.

Helados Pink Albatross: Si hay un postre o tentempié que no puede faltar este verano son los helados veganos Pink Albatross, conocidos por su elaboración exclusiva a base de ingredientes reconocibles y una formulación única. Una fórmula que obtiene como resultado un sabor intenso y natural que, a mayores, ofrece un gran abanico de sabores, entre los cuales encontramos la avellana, chocolate negro, mango tropical, mango de maracuyá, mantequilla de cacahuete, menta con chocolate o coco con chocolate.

Otro de los factores que hacen destacar a estos helados es su enorme accesibilidad, ya que los puedes encontrar las principales cadenas de distribución, entre las que se encuentran Carrefour, Ametller Origen, Sánchez Romero, la Sirena, El Corte Inglés, Getir, The Green Place, e incluso algunas más recientes, como es el caso de Glovo.

Kombuchas de Flax&Kale: para un día caluroso, no hay mejor opción que una bebida natural y refrescante. Y muestra de ello son las Kombuchas de Flax&Kale, una bebida elaborada con los mejores tés, contando con un extraordinario control de la primera fermentación hasta conseguir una cantidad mínima de azúcares.

Unas bebidas que, además de ser ricas en probióticos y vitaminas, son también altamente sabrosas. Por otro lado, aportan un gran valor energético a nuestro cuerpo, lo cual la sitúa como una bebida perfecta no solo para paliar el calor, sino también como un refrigerio altamente saludable y que puede actuar como una fuente de energía para nuestro cuerpo.

Burger Veggirena sabor merluza o bacalao: si alguien ha reforzado su apuesta “plant-based” es, sin duda, La Sirena. La cadena española líder en alimentos congelados ha introducido en sus lineales una gran variedad de productos de este tipo, originarios de algunas de las marcas más conocidas del sector, como Beyond Meat, Vegetarian Butcher o Heura.

Pero este no es el único factor a tener en cuenta, y es que que también ha impulsado productos de marca propia donde destacan los análogos de pescado, como su hamburguesa 100% vegetal sabor bacalao y su hamburguesa 100% vegetal sabor merluza. Dos productos que, por cierto, fueron reconocidos y galardonados con el premio a mejor sabor del año.

Vuna de Garden Gourmet: y, hablando de análogos de pescado, Vuna, la alternativa vegana al atún, elaborada por Garden Gourmet, que parece haber llegado para quedarse. Una alternativa 100% vegetal, que cuenta con todo el sabor, la textura y la apariencia del atún, pero con la única distinción de no estar creada a base de pescado en realidad. Y es que se trata de un producto elaborado a base de guisante, rico en proteína, y que destaca por una enorme versatilidad que te permitirá añadirlo a todas y cada una de tus recetas.