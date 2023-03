Los grandes retos sociales, a debate en ‘El Café del Observatorio’ de la Fundación ”la Caixa”

La Fundación ”la Caixa” ha puesto en marcha una nueva edición de El Café del Observatorio. A través de esta iniciativa, que nació en 2022, la entidad propone un espacio de entrevistas con expertos, que pretenden divulgar conocimiento riguroso en un formato de consumo fácil y accesible a un público no experto.

Tras las entrevistas con la filósofa Josefa Ros sobre el aburrimiento, el profesor de Filosofía José Carlos Ruiz sobre cómo construir una identidad en la era digital y la investigadora Míriam Juan Torres sobre la polarización social, el Observatorio Social publica una nueva entrevista con el profesor de Filosofía en la Universidad Autónoma de Barcelona y ensayista Joan-Carles Mèlich sobre la necesidad de recuperar la fragilidad y la vulnerabilidad como columnas de una vida comprometida y plenamente humana.

La incertidumbre, clave de la fragilidad

Según Mèlich , la clave de esa fragilidad es la incertidumbre. “La vida no tiene manual de instrucciones”, ha opinado el filósofo, y esto “provoca cierta angustia”. No obstante, la solución no pasa por eliminar la fragilidad y la incertidumbre, ya que, aunque la vida pueda parecer un paraíso, esa felicidad “no es humana ni ética”.

En este sentido, Mèlich ha apuntado que el mundo en que vivimos “no tiene vergüenza”, condición “necesaria” para “pedir perdón”: “Todo el mundo tiene la conciencia tranquila, y eso es dramático”, ha añadido. En este aspecto, el filósofo aboga por una ética de la compasión. “Lo importante no es evitar que nos caemos”, ha afirmado, si no saber que “alguien esté a tu lado para levantarte, sabiendo que volverás a caer”.

Mèlich ha avisado, a la vez, de los “problemas” de aplicar la “lógica del manual de instrucciones” a las relaciones humanas. “La técnica se ha convertido en un modo de vivir y de pensar”, ha afirmado. Esta técnica se caracteriza por la prisa y la utilidad, dos valores “intrínsecos a la tecnología, pero las relaciones humanas no se construyen con eso”.

“Vivimos en un momento en que todo el mundo busca información, pero nadie lee”, ha declarado. En esta línea, Mèlich ha recordado el gran imperativo ilustrado: ‘Atrévete a saber’, y ha propuesto “otro para nuestro tiempo: ‘Atrévete a existir’”, esto es, “habitar frágilmente el mundo”, teniendo en cuenta que “no tengo un manual de instrucciones” ni un “protocolo” para la vida. “Ahí radica la vulnerabilidad”, ha concluido.

Joan-Carles Mèlich.

Observatorio de los retos de la sociedad actual

El Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa” es un espacio de análisis, debate y reflexión que estudia la actualidad y los retos de la sociedad y divulga el conocimiento riguroso de las ciencias sociales para enriquecer el debate público, con el objetivo de convertirse en un referente en la traslación de conocimiento relevante.

Para ello, el Observatorio Social difunde su trabajo a través de distintos formatos, como publicaciones, actividades de reflexión y debate en los centros Caixaforum, y generar conocimiento de base científica sobre temas sociales a través de estudios propios en colaboración con las áreas de la Fundación ”la Caixa” y convocatorias competitivas como ‘Social Research’, ‘Flash’ o ‘Conecta’.

De estas últimas, la convocatoria ‘Social Research’ ha financiado 43 proyectos en ambos países por un valor de más de 4 millones de euros en 2019.

Por su parte, las convocatorias ‘Flash’ han financiado 79 proyectos por cerca de 1,3 millones de euros desde el 2019 en España y desde el 2020 en Portugal. El proceso de selección de proyectos es anónimo, con la idea de poner el foco en la propuesta y garantizar la igualdad de oportunidades.

Por último, la convocatoria ‘Conecta’ genera sinergias entre las ciencias sociales y el sector social a través de la investigación conjunta entre un centro de investigación y una entidad del Tercer Sector o de la Administración Pública. Su objetivo es aumentar el impacto social de los dos ámbitos, favoreciendo la investigación aplicada en ciencias sociales y analizando tendencias e intereses del Tercer Sector.

Una sociedad más abierta y global

El Observatorio de la Fundación ”la Caixa” difunde el conocimiento de expertos en distintas áreas sociales para contribuir a una sociedad más abierta y global, enriqueciendo el debate público con resultados científicamente respaldados que son un referente fiable para los medios de comunicación.

A través de sus páginas web en España y Portugal, aborda la realidad de los colectivos desfavorecidos, necesidades sociales, mercado laboral, demografía, ciudadanía, personas mayores, etc. en distintos idiomas.