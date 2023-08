Así se convirtió Restalia en un modelo de éxito como compañía multimarca de creación propia

Restalia es la mayor multinacional española de restauración organizada en la actualidad, entre otros motivos, porque es la única compañía que ha logrado tener bajo su cartera a cinco marcas operativas de creación propia, algunas de ellas con más de 20 años de historia y otras de más reciente creación. Pero todas guardan en común una cosa: han salido del laboratorio de ideas de la casa, cuestión bastante particular en el sector.

Durante sus orígenes, esta compañía multimarca se ha posicionado como un referente en el mundo de la restauración organizada por su capacidad de innovar y diversificar su oferta, consiguiendo llegar a todos los públicos, no sólo a través de sus precios, sino también por el amplio abanico gastronómico que ofrecen sus cartas.

El funcionamiento de este tipo de propuestas tiene una base principal que Restalia ha llevado con orgullo desde sus inicios: la innovación. Este concepto, que no es pequeño, hace referencia tanto la capacidad de reinvención de las propias enseñas, como a la creación de conceptos de éxito y que han cambiado la manera de disfrutar del ocio entorno a la comida y la bebida, uno de los fundamentos de la compañía fundada por José María Fernandez Capitán.

Y ese carácter inconformista de Restalia es lo que la posiciona como una compañía peculiar. A diferencia de otras grandes multinacionales del sector, centradas más en la adquisición de marcas ya creadas y en funcionamiento, Restalia prefiere que todas sus enseñas sean propias. A día de hoy, no solo se siguen manteniendo fieles a esa esencia, si no que no se conforman y han anunciado recientemente que siguen trabajando en la creación de nuevos conceptos que incorporarán a su cartera en los próximos años.

Una compañía multimarca de buenas ideas

La historia de Restalia no se puede entender sin la figura de su fundador: José María Fernández Capitán, creador del germen de todo lo que vendría después, 100 Montaditos, un local que ofrecía mucho más que comida ya que se trataba de una apuesta única y nunca antes vista. La primera de todas las buenas ideas que vendrían después era la materialización de un espíritu emprendedor y el asentamiento temprano de las bases sobre las que se fundamentaría posteriormente todo lo demás.

Este primer local de 100 Montaditos causó enorme sensación, tanto entre el público como entre otros emprendedores que enseguida decidieron subirse al carro y franquiciar la idea, arrancando el crecimiento de un fenómeno único. En este momento, las cadenas de restauración estaban copadas por la importación de grupos y conceptos americanos de comida rápida.

Sin embargo, en Islantilla abría sus puertas algo que hasta entonces no se había conocido: José María estaba creando algo totalmente nuevo, desde cero, genuino y peculiar en un sector donde, como norma general, prima la reutilización de conceptos y cánones establecidos con líneas de productos que durante largo tiempo han probado su viabilidad en el mercado; en cambio, él decidió dar el salto, romper el molde y buscar un nuevo rumbo inexplorado.

Tras la buena acogida de su concepto basado en montaditos y cerveza bien fría, Capitán se embarcaba en una nueva propuesta muy sagaz: Cervecería La Sureña. La fórmula para crear un nuevo concepto se repetía: huir de conceptos manidos, apostar por la democratización e inspirarse en la cocina española y su cultura con una vuelta interesante de tuerca.

Así, la Sureña, que desde sus inicios combinaba lo mejor de la gastronomía andaluza en un ambiente divertido y alegre, junto a una idea simple pero efectiva ofreciendo los cubos de botellines -idea ahora muy extendida pero creada por Restalia-, marcó un hito generando un verdadero efecto llamada entre los consumidores, expandiéndose rápidamente por todo el territorio español y consiguiendo que la idea fuera ampliamente replicada por otros competidores.

Voluntad de innovación de Restalia

Una vez asentados los conceptos con más arraigo en la cultura patria, en Restalia decidían dar un paso al frente para conquistar el mundo de las hamburguesas, mucho antes del boom por este plato tan popular.

Siempre fiel a su voluntad de innovación, Restalia con Jose María Fernández Capitán a la cabeza, buscó un nuevo enfoque y revolucionar el campo de las hamburguesas, importando el concepto de smash burgers, y que se convertirían en el mejor ejemplo del concepto massclusivity, al ofrecer un producto gourmet a precios atractivos para todos los clientes, con un componente de I+D+i muy grande que daba como resultado la creación de salsas de receta propia y su conocidísimo pan. Restalia se arriesgaba compitiendo contra los grandes americanos, supo encontrar el hueco, y triunfó. Hoy en día, TGB es la mayor cadena española de hamburguesas y con más presencia internacional.

De nuevo, el rotundo éxito de la nueva enseña de Restalia animaba a su creador a seguir probando, innovando y buscando nuevas vías de negocio que daban como resultado la incorporación de Panther y Pepe Taco. Dos conceptos muy diferentes que se dirigían, al igual que el resto de enseñas, a todos los públicos. La primera se convertía en la marca más urbanita de Restalia, más chic con sándwiches y cafés nitrogenados que no se habían conocido hasta el momento en otras cadenas.

Mientras, Pepe Taco no se centraba únicamente en una carta con propuestas inspiradas en la comida tex-mex, sino que consiguió replicar con éxito ese ambiente del mexican street food. Dos modelos que consiguieron muy buena acogida desde su lanzamiento, la cual se pudo retomar tras el fin de la pandemia y que, a día de hoy, afronta un horizonte esperanzador.

Durante sus más de dos décadas de trayectoria, Restalia ha conseguido posicionarse como la compañía multimarca creadora de conceptos comerciales de alto impacto, funcionales y perdurables en el tiempo, conquistando el de ocio de los consumidores. Actualmente se encuentra en pleno momento de expansión con más de 700 unidades de negocio operativas, estableciéndose en nuevos mercados con sus diferentes marcas y llegando a todos los rincones con sus propuestas innatamente disruptivas.