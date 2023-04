Restalia arranca 2023 con uno de sus mejores primeros trimestres

Dentro de los grupos de restauración existentes en España, no cabe duda que, a lo largo de los últimos años, Restalia se ha convertido en uno de los más importantes del país. Un equipo multinacional que desde su fundación, allá por 2004, no ha dejado de crecer, gracias en gran parte a un formato de franquicias que, del mismo modo, también se ha ido expandiendo con el paso de los años, contando con empresas del calibre de 100 Montaditos, Cervecería La Sureña Jarras y Tapas, o The Good Burger, entre otros.

Un crecimiento que se ha hecho especialmente notorio a lo largo de los últimos años, de la mano de una mayor presencia en muchos lugares, tanto dentro como fuera de España. Algo que, como es lógico, afecta directamente a la facturación económica del grupo, haciendo cambiar también sus objetivos y previsiones de cara al resto del año.

Un primer trimestre de ensueño a todos los niveles

Especialmente exitoso ha sido el primer trimestre de 2023, en el que Restalia ha alcanzado unas cifras tan positivas que han sobrepasado sobradamente las expectativas preestablecidas para este periodo.

Y es que los primeros tres meses del año han supuesto un crecimiento histórico para el grupo de restauración madrileño, tanto a nivel de aperturas, donde se ha alcanzado la cifra de 25 aperturas durante este primer trimestre, como a nivel de facturación, con unos resultados tan positivos que la cadena ha tenido que revisar y reformular el plan de crecimiento anual.

Y el resultado de esto son unos objetivos que cuentan con una ambición sin precedentes. Unos objetivos en los que la cadena se ha propuesto superar las 100 unidades de negocio a lo largo de todo el 2023, teniendo en cuenta, claro está, todos y cada uno de los lugares en los que opera, tanto dentro como fuera de España.

Sin embargo, no ha sido solo el creciente número de aperturas la cifra positiva que ha recogido Restalia en todas y cada una de sus franquicias. Los datos respaldan un notable crecimiento en la facturación media por local, lo cual implica que cada uno de los establecimientos que conforman el grupo de restauración, son, en su mayoría, muy rentables a nivel económico. Algo que respalda el buen trabajo realizado con el paso de los años.

El resultado de todo esto es uno de los mejores inicios de año que se recuerdan en el grupo de restauración. Y así lo avalan las cifras. En este primer trimestre de 2023, Restalia ha incrementado su venta media más de un 15%. Una cifra muy fuera de lo común, que no ha hecho sino incrementarse con la Semana Santa, cuya llegada ha llegado a alcanzar el 16% de crecimiento. Todas estas cifras recogidas en comparación con el mismo periodo de tiempo del pasado año 2022.

Una expansión dentro y fuera de España

Muchas de esas 25 aperturas firmadas por Restalia en este inicio de 2023 se han dado dentro del territorio nacional. Y las ciudades afortunadas han sido Madrid, Barcelona, Cádiz, Jerez de la Frontera, Tenerife, Castellón o Alicante, entre otras. Unas ciudades en las que el grupo de restauración no ha aprovechado para únicamente abrir nuevos locales de sus múltiples franquicias, sino que continúan realizando diversos restylings, a través de los cuales buscan reformar y renovar la imagen de muchos de estos locales.

Sin embargo, esta expansión no ha tenido lugar únicamente a nivel nacional. Y es que los planes de desarrollo internacional es otra de las grandes prioridades de la compañía, que busca dar a conocer el producto lejos de las fronteras de nuestro país. Todo ello, en busca de reforzar su posición como grupo referente en el ámbito de la restauración, un papel que ostenta desde hace tiempo.

Y su expansión a lo largo de este primer trimestre ha tenido lugar tanto dentro de Europa, con la inauguración de nuevos locales en lugares como Portugal, donde ya hay más de 50 locales pertenecientes al grupo, e incluso en lugares tan emblemáticos como la estación de Termini, una de las más importantes de la ciudad de Roma.

Y no solo eso, sino que, lejos de nuestro continente, en países como Guatemala, también se ha llevado a cabo la apertura de nuevos locales en este periodo de tiempo.

Lejos de conformarse, en Restalia quieren más. Y así lo demuestran proyectos como el recientemente inaugurado “Capitales del Mundo”, que el grupo ha firmado en colaboración con la cervecera Heineken España, con el único objetivo de expandir su influencia por algunas de las principales capitales europeas. De hecho, ya se trabaja en la primera apertura de esta colaboración, que tendrá lugar en Ámsterdam.

Una ambición que ha llevado al grupo a no cesar en su empeño no solo por expandir la marca, sino por renovarla y mejorarla de forma constante, para llegar al máximo número de clientes posible. Una forma de trabajar que, tal y como reflejan los resultados del primer trimestre de año, han tenido un resultado casi inmediato, de la mano de las mejores cifras que se recuerdan en este primer trimestre de año.