Teléfonica se consolida como el principal partner integral en el proceso de digitalización global de la industria 4.0

Con el paso de los años, el inexorable avance de las nuevas tecnologías ha supuesto un cambio de signo en prácticamente todos los aspectos que componen nuestro día a día. Desde las actividades más simples y rutinarias hasta aquellas que son determinantes a la hora de establecer las pautas a seguir por las diversas economías mundiales a nivel global.

En términos generales, ningún ámbito se ha mantenido ajeno a este cambio de signo. El ejemplo perfecto de ello es la industria, que, de la mano de los diversos procesos digitalizados, interconectados entre sí por la ingente cantidad de datos que los conforma y el posterior tratamiento de ellos, se ha convertido en la industria 4.0. Una industria que se enfrenta a retos como la personalización del producto, la flexibilización de la producción, o la planificación avanzada en entornos de baja previsibilidad.

El caso de Gestamp, la precursora en el camino a la industria 4.0

Y una de las empresas que más ha contribuido a esta nueva industria en los últimos años ha sido Gestamp, una empresa española perteneciente al sector de la automoción, presente en 23 países de todo el mundo. Una contribución que se ha basado en el desarrollo de un nuevo modelo de industria, al que han bautizado como SMART FACTORY. Un concepto que aboga por una industria conectada, inteligente, segura y escalable.

Una nueva e innovadora forma de producir cuyo desarrollo no habría sido posible sin la tecnología 5G, que hace de habilitador para ayudar a la empresa a manejar las ingentes cantidades de datos que se generan en el día a día de una fábrica, y que dota a la propia empresa de nuevas capacidades de conectividad y computación, además de una flexibilidad que se ha convertido en una de las grandes claves dentro de este sector industrial.

Esta conectividad 5G, permite a la empresa, a través del ya mencionado modelo SMART FACTORY, trabajar en múltiples escenarios de forma prácticamente simultánea a la producción y a la gestión logística de la fábrica, lo cual se traduce en una mayor agilidad en la toma de decisiones. Esto le brinda a Gestamp la posibilidad de responder con una mayor rapidez a las necesidades de los clientes, a los cuales gracias a esta tecnología puede ofrecer no solo una respuesta anticipada, sino una mayor personalización.

Más allá de todo esto, otra de las grandes ventajas es que el uso del 5G es capaz de habilitar otras nuevas tecnologías, como es el edge computing, que abre un nuevo escenario en el que la gran apuesta es la automatización de la industria. Sin embargo, pocas tecnologías apuntan a tener el peso en un futuro cercano que parece que van a tener las AGVs, una tecnología que cambia por completo el paradigma.

La propia Gestamp, que ya cuenta con una planta de AGVs, ha podido comprobar cómo con su uso se ha sido más eficiente en tareas repetitivas y se han podido optimizar costes. Algo que no sería posible sin la conectividad 5G, ya que esta permite que las comunicaciones entre los propios autómatas se realicen al milisegundo, reduciendo casi en su totalidad cualquier posibilidad de error o retardo.

En resumidas cuentas, esta conectividad 5G es la piedra angular de estas fábricas inteligentes, en aspectos relativos a la gestión del software, la comunicación de los equipos con la propia fábrica, o el procesamiento en tiempo real de cualquier tarea. Una conectividad que brinda a las empresas la posibilidad de lograr un nivel superior de automatización.

Un proceso que René González, director corporativo de Fabricación Avanzada de Gestamp, ha explicado en diversas ocasiones: “la compañía trabaja desde hace años en un modelo de fábrica inteligente y conectada que busca aumentar la flexibilidad de sus instalaciones industriales para fabricar de manera más adaptada en cada caso a las necesidades de los clientes”.

Telefónica ayuda a las empresas a impulsar esta industria

En este proceso de transformación hacia la industria 4.0 de la industria Telefónica se convierte en un partner integral, que ha comprendido a la perfección la necesidad de dar vida a una industria mucho más automatizada e intercomunicada entre sí.

Tal es así, que, hasta la fecha, Telefónica lleva más de tres años trabajando en la aplicación de la tecnología 5G en entornos empresariales y en más de 80 casos de uso e innovación, lo que le ha permitido adquirir un profundo conocimiento de su utilidad en el entorno empresarial. Como es el caso de los AGVs, vehículos de guiado automático, que gracias a la conectividad 5g recogerán más datos, que con la incorporación de la inteligencia artificial permitirán la toma de decisiones automatizadas y más eficientes, permitiendo adaptarse a las necesidades de cada tipo de sector.

De hecho, tal y como lo define Féliz Hernández de Rojas, responsable del área de negocios de Telefónica, estos nuevos AGVs mejorados, también denominados cobots, están llamados a tener una gran importancia en la industria 4.0: “Con esta nueva generación de robótica móvil puedes conseguir mucho más, cuando las tareas no siempre son las mismas. También te puedes adaptar a procesos no estables ni predecibles. Extiendes por tanto su radio de tareas. Estos robots no paran y además ahora la conectividad y el Edge permite en tiempo real reconfigurar sus órdenes de trabajo, su manera de comportarse, lo cual les dota de enorme flexibilidad”.

El objetivo principal es desarrollar cualquier trabajo de forma más eficaz y segura, sin necesidad de la intervención o supervisión humana. El uso de estas tecnologías AGVs ha conllevado muchos beneficios para la empresa en sus respectivas plantas, no solo por contar con la conectividad 5G con una baja latencia que reduce el tiempo en el tramo radio, sino por otras muchas ventajas. Como tecnología habilitadora, el 5G tiene un papel fundamental que permite flexibilizar la movilidad de la cadena productiva, así como recopilar datos que permitan anticiparse a las necesidades de sus clientes y en la toma de decisiones. Por no mencionar, como es evidente, que estamos hablando de una tecnología que aboga por una mayor sostenibilidad, siendo hasta un 90% más efectiva que el 4G en términos de consumo de energía por unidad de tráfico.

Una gran apuesta por el futuro que tanto Gestamp como Telefónica han comprendido a la perfección, lo cual les ha convertido en auténticas referencias en el proceso de automatización de las empresas. Una apuesta que no habría sido posible sin el desarrollo de la conectividad 5G y las múltiples tecnologías que la complementan. Una forma de trabajar que ya es una realidad, y que encuentra en estas dos empresas dos importantes puntos de partida.

Una apuesta por una nueva tecnología en ciernes que, en palabras del ya mencionado Félix Hernández de Rojas, ha servido a Telefónica para hacerse con un papel preponderante dentro del mundo B2B: “Lo importante es que la industria entienda que Telefónica no es un mero proveedor de comunicaciones, sino que a través de casos avanzados y de otras palancas propias (plataformas, analítica, ciberseguridad), es un partner de primer nivel para la industria”.

Y es que a lo largo de los últimos tres años, Telefónica ha trabajado en la aplicación de este 5G en una larga lista de entornos empresariales e instalaciones de cliente, entre las que se pueden encontrar algunas factorías, almacenes de logística e incluso hospitales. Por otro lado, también cuenta con experiencia en una diversas que ascienden a más de 80 pilotos de innovación, por lo que el conocimiento en este área se ha amplificado en gran medida.

Estos casos de usuario han dado a la empresa una visión privilegiada en lo que respecta al ámbito de los servicios 5G. Un conocimiento que aplican a diversos sectores como la movilidad conectada, industria y logística, banca, y una larga lista que se irá ampliando con el paso de los años conforme estas diversas tecnologías vayas asentándose a nivel global. Un conocimiento que ubica a Telefónica como uno de los partners industriales más relevantes en lo que respecta a esta industria 4.0.