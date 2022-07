Inditex, el refugio de los clientes de la tienda de Shein de Barcelona

La apertura del pop up store de Shein en la Ciudad Condal ha decepcionado a más de uno. Después del precedente de la tienda temporal en Madrid todo apuntaba a que el éxito se repetiría en Barcelona. Sin embargo, los usuarios se encontraron con algo que no esperaban. El establecimiento del Portal de l’Ángel de Barcelona era realmente un show room en el que los clientes podían ver y probar la ropa pero no comprarla en el momento.

Los cien primeros visitantes recibieron una bolsa con obsequios promocionales y descuentos para las compras online. Además todas los artículos expuestos contaban con un código QR en su etiqueta con el que acceder al anuncio de la prenda para poder adquirirla en el momento. Según recoge el diario El País, algunos clientes decepcionados decidieron acudir a los establecimientos del grupo Inditex como Bershka.

Al igual que ocurrió con la tienda de Madrid, desde primera hora de la mañana comenzaron a formarse largas colas. Las reacciones en redes no tardaron en llegar ante la imposibilidad de hacer compras en el establecimiento.

Pop Up de Madrid

La tienda temporal del gigante ultra low cost en Madrid fue todo un éxito. De hecho, tal fue la afluencia de clientes que se vieron obligados a limitar el acceso a 720 personas al día para garantizar la cola «tranquila» y sin «agobios». La limitación de aforo no disuadió a los seguidores de la marca puesto que las largas colas siguieron produciéndose, especialmente de jóvenes, que comenzaron a reunirse de madrugada para garantizarse el acceso.

La iniciativa de habilitar una tienda física durante unos días en alguna ciudad no es algo frecuente en la marca de moda china, especialista en la venta online. Por este motivo, cuando anuncia la apertura de un pop up store, la expectación es máxima.

La tienda temporal de Barcelona estará abierta hasta el próximo días 10 de julio en horario de diez de la mañana a diez de la noche.