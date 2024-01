Bruselas advierte que el vertido de pellets amenaza «el medio marino y la pesca»

El comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, ha advertido que los pellets de plástico que han llegado a las playas de Galicia, Asturias y Cantabria son una «amenaza al medio marino y a actividades económicas como la pesca«. Es el primer pronunciamiento vinculado a la Comisión Europea sobre la crisis provocada por el extravío de seis contenedores que transportaba el mercante Toconao el pasado ocho de diciembre. Sinkevicius ha hecho esta valoración a través de la red social X y después de que varios diputados españoles solicitaran a Bruselas que fijase su posición sobre el vertido de 26 toneladas de bolas de plástico. «Estamos deseosos de debatir cómo podemos ayudar mejor», añadió el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca.

The 25 tons of plastic pellets that spilled on the Galician coast threaten the marine environment & economic activities like fishing.



Eager to discuss how we can assist best.



EU rules on pellet losses & international action are key to fight plastic pollution in the future. pic.twitter.com/xvePRUDb7x