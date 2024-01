El conselleiro do Mar quita hierro a la ingesta de pélets: “Entran por donde entran y salen por donde salen”

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, considera que el vertido de microplásticos que está llegando a una treintena de arenales gallegos no llegue a afectar al consumo de pescado. Según ha apuntado que él no se come «los aparatos digestivos de los pescados» en los que se puedan alojar pélets de plástico, si bien apunta que «cualquier persona» puede comer «a veces accidentalmente algún plástico». «Entra por donde entran y salen por donde salen», afirma.

Villares considera que se está “perjudicando muchísimo al sector y no estamos siendo reales” sobre el impacto del vertido en la pesca.

«Otra cosa es que no sé si por parte de algún ciudadano come todos los aparatos digestivos de los pescados, no sé, yo no, yo intento apartar el aparato digestivo», asegura.

«Son productos que entran, como si cualquier persona que lo comemos y que a veces accidentalmente algún plástico… pues salen y entran por donde entran y salen por donde salen», ha agregado Villares.

Por otra parte, ha reclamado actuar al Gobierno central. «¿A cuánto esperamos, estamos esperando a que venga el material sin saber que ese contenedor ya está vacío o lleno, igual el contenedor tiene sacos dentro», se queja. «Eso quien lo tiene que saber y quien tiene competencias para eso de seguridad marítima y de trabajos en el mar es el Estado», añade.