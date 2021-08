El personal de residencias sin vacunar tendrá que hacer dos test del Covid a la semana

No hay vacuna obligatoria, pero si medidas estrictas de control para quienes no se la pongan. Carolina Darias ha explicado que los trabajadores de centros de mayores que rechacen la dosis o que no hayan completado su vacunación, deberán someterse a Pruebas de Detección de Infección Aguda (PDIA) un mínimo de dos veces por semana.

Es una de las medidas recomendadas para las residencias que han sido actualizadas respecto a las del mes de marzo y que la ministra de Sanidad ha trasladado este miércoles al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Aunque el número de casos y fallecimientos en los usuarios de centros socio-sanitarios ha descendido de forma drástica respecto a la primera ola del coronavirus, «en situaciones de alta transmisión comunitaria hay riesgo de que aparezcan casos, si no se toman las debidas precauciones», apuntó Darias.

Traslado de puesto y dos pruebas semanales

El documento recoge medidas específicas para el personal trabajador no vacunado o que rechace la vacuna, a los que se propone realizar control de temperatura diaria y PDIA de forma regular (mínimo 2 veces por semana), como medida específica de evaluación del riesgo y de prevención. También se podrá valorar su cambio de puesto de trabajo.

Los trabajadores que hayan recibido una pauta de vacunación completa y sean considerados como contacto estrecho estarán exentos de la cuarentena, tal como se recoge en la Estrategia de Detección precoz, Vigilancia y Control de Covid-19.

Respecto a los residentes vacunados o que hayan pasado la enfermedad en los últimos seis meses, en situaciones de alta transmisión comunitaria la comunidad autónoma valorará realizar PDIA a la salida y/o a la re-entrada en el centro tras ausencias prolongadas.