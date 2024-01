El PSOE revive el fantasma del Prestige con el vertido de ‘pellets’ y pide elevar el grado de emergencia

El PSOE acusa al PP de gestionar el vertido de ‘pellets’ que está afectando a las costas gallegas igual que hizo en el año 2002 con el petrolero Prestige. Así lo ha apuntado el secretario de organización del partido, Santos Cerdán, quien ha instado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a elevar el grado de emergencia para que el Ejecutivo central pueda ayudar.

Santos Cerdán ha criticado que Rueda no haya elevado el nivel de alarma a «2», un paso necesario para que el Ejecutivo pueda prestar su ayuda, según ha indicado. «El Gobierno Central no pueda actuar si Rueda no actúa», ha advertido.

Leer más: La Fiscalía de Medio Ambiente investiga el vertido de bolas de plástico en la costa gallega

«Pedimos a Rueda, al Gobierno de Galicia, que actúe, que eleve el nivel de emergencia 2 y así podamos colaborar desde el gobierno central en dar una solución a un desastre ecológico como están viviendo las playas en Galicia», ha reiterado.

Considera además que esta es la forma habitual de actuar del PP. «El que usó con el Prestige cuando hablaba de esos hilillos de plastilina, con nefastas consecuencias. Y hoy hemos pasado a que sean unas bolitas inofensivas», ha lanzado.

Limpiar las playas

De este modo hacía referencia a la presencia de pequeñas bolas de plástico vertidas al mar por el mercante ‘Toconao’, que comenzó a registrarse en áreas de la Mariña lucense, en arenales de los municipios de Foz y Burela, a finales de la pasada semana.

El rastro de estos microplásticos van desde las zonas más al sur de la comunidad, como Nigrán, hasta el norte, a municipios de la costa de Lugo. En diferentes puntos se trabaja en la recogida. La Xunta de Galicia cifró este lunes en 30 las playas afectadas, «con presencia testimonial» de estos microplásticos.

El número tres del PSOE ha subrayado que están deseando ayudar al gobierno gallego y no quieren hacer política con este asunto «como parece que quiere hacer él echando las culpas a otras», ha recriminado. «Lo que queremos es entrar ahí a remangarnos y trabajar en limpiar las playas de Galicia, que es a lo que debería estar ahora pensando el señor Rueda», ha indicado a continuación.

En esa misma línea le ha afeado que haya acudido este lunes a un desayuno informativo en Madrid junto al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, en lugar de estar pensando «cómo solucionar un problema medioambiental gravísimo para las costas gallegas y para los pescadores de Galicia».