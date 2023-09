Muere Pepe Domingo Castaño, histórica voz de la radio española

Se apaga una de las voces más populares de la radio española. El gallego Pepe Domingo Castaño ha fallecido en Madrid durante la madrugada de este domingo a los 80 años, según ha informado COPE, emisora para la que trabajaba después de abandonar la Cadena Ser, donde fue uno de los conductores del programa Carrusel Deportivo durante más de 20 años. El popular presentador falleció en el Hospital de la Zarzuela de Madrid de manera repentina, rodeado de los suyos.

«El día que jamás queríamos que llegase ha llegado. Esta madrugada ha fallecido Pepe Domingo Castaño a los 80 años. No sabemos qué decir porque Pepe para nosotros lo era todo», ha publicado el programa Tiempo de Juego, donde recaló tras su precipitada salida de la Ser, en su cuenta de X (antigua Twitter). «La radio ya nunca volverá a sonar igual sin ti. Esta familia ya nunca volverá a latir igual sin ti pero, por ti, seguiremos. Aún no sabemos cómo lo vamos a hacer pero seguiremos llenando el vacío que nos dejas con vida y radio. Te queremos Pepe, te queremos y te querremos siempre como tú nos has enseñado, con alegría y unidos», dice el mensaje.

El narrador deportivo Manolo Lama también ha lamentado el fallecimiento del periodista gallego, a quien se ha referido como un «genio de la radio». «Se ha ido el maestro de la comunicación, se ha ido el padre de la redacción de COPE», ha destacado en la misma red social.

Disco de oro y emblema de la radio

Pepe Domingo Castaño nació en Padrón (A Coruña) el 8 de octubre de 1942 y empezó su carrera en la radio a los 18 años en la emisora Radio Galicia, de la Cadena SER en Santiago de Compostela, trabajo que compatibilizó con el de contable. Ya en 1966 se mudó a Madrid y empezó a trabajar en La Voz de Madrid, donde hizo su primer programa, Club musical, al que seguiría después Discoparada, programa de la emisora Radio Centro que también pudo presentar.

De forma paralela, Castaño arrancó su trayectoria musical como parte de las bandas Los Ibéricos o Blue Sky, si bien no obtuvo reconocimiento hasta que lanzó como solista Neñina (1975), tema que le valió el puesto número 1 en Los 40 Principales. Posteriormente, en 1979 ganó un Disco de Oro en México por su canción Motivos.

Mientras tanto, su carrera en los medios también avanzaba. En 1968 entró en TVE para presentar el programa Biblioteca joven. En la misma casa se puso al frente de Voces a 45 y A todo ritmo. En 1973 retornó a la Cadena SER para unirse a programas como Viva la radio o El gran musical.

Ya en 1979, el presentador alcanzó gran popularidad al presentar el programa 300 millones, de TVE, que se hacía en España y se emitía también en Hispanoamérica. Estuvo al frente hasta 1983 y en 1988 llegó a Carrusel deportivo, donde permaneció hasta 2010.

Reconocimientos

En su faceta de escritor, Castaño publicó el libro Carrusel deportivo: diario de un año y el poemario Debajo de la parra.

Ganó cuatro Premios Onda, un Micrófono de Oro y una Antena de Oro. Estuvo casado en primer lugar con la presentadora María Luisa Seco y, posteriormente, contrajo matrimonio con la modelo María Teresa de la Vega, con quien tuvo dos hijos.