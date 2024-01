Portugal comunicó a España el vertido del Toconao el 8 de diciembre

La Dirección General de Recursos Naturales, Seguridad y Servicios Marítimos de Portugal emitió un informe la madrugada del 8 de diciembre en el que informaba del incidente con el mercante Toconao, fletado por la naviera Maersk. El buque, indicaba la comunicación, había perdido seis contenedores frente a las costas de Viana do Castelo, que serían el origen de la marea de pellets de plástico que llegó a las playas gallegas. Esta información le fue trasladada, además de a las autoridades portuguesas, a la Agencia Europea de Seguridad Marítima y a las autoridades españolas.

Las autoridades lusas reportaron el incidente el mismo día en el que se produjo, tras recibir la comunicación VHF de pérdida de carga por parte del Toconao, y que los caídos al mar, según esa primera información, eran seis contenedores que no llevaban mercancías peligrosas. También se concreta que la información fue trasladada a España, a Portugal y a la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA).

Los pellets existen para la Xunta desde el 13 de diciembre

Ese informe demuestra que el Ejecutivo español fue informado de la pérdida de los contenedores en aguas portuguesas, no de la llegada de las bolitas de plástico al litoral gallego. El Gobierno señala que no tuvo conocimiento de ello hasta el 13 de diciembre, a la vez que la Xunta, por una llamada del 112 Galicia de un particular informando de que había encontrado un saco de pellets en una playa.

Esta llamada no provocó operativo alguno por parte de San Caetano ya que, justifican, no había una conexión entre la pérdida de contenedores del Toconao y la llegada de plásticos a los arenales, por lo que lo consideró un hecho aislado. Aquí es donde se produce la discrepancia principal entre administraciones.

Un correo al Gobierno central

La Xunta, para justificar la inacción, apunta a que el Gobierno hasta el 3 de enero no le trasladó una advertencia que había recibido 15 días antes, un mail de los representantes de los armadores del buque Toconao en el que se alertaba de que los pellets aparecidos en algunas playas gallegas podrían tener relación con uno de los contenedores perdidos por este barco. El Gobierno considera que la Xunta ya lo sabía en diciembre, cuando se comunicó el hallazgo de pellets en las playas.

4.- El día 20, tras las averiguaciones oportunas, se comunica a la Xunta el barco de procedencia, de bandera Liberiana y armador Alemán que perdió 6 contenedores. Solo uno contenía pellets de plástico. El evento se produjo el 8 de diciembre del pasado año en aguas portuguesas. — Oscar Puente (@oscar_puente_) January 8, 2024

El ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró en sus redes sociales que el día 20 de diciembre, el mismo día que recibió el correo de los armadores del buque Toconao, se comunicó a la Xunta que el mercante había perdido un contenedor de pellets el 8 de diciembre. Sin embargo, una información publicada por El Debate, muestra que el Ministerio reenvió el mail el 3 de enero, 15 días después de recibirlo, sin que, según la versión de la Xunta, hubiera otra comunicación anterior.