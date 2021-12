Sanidade confirma un tercer caso de variante ómicron en Vigo y pide «máxima prudencia»

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha confirmado en las últimas horas el tercer caso de la variante ómicron del coronavirus SARS-CoV-2 en Galicia, tal y como ha avanzado este sábado el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda.

Se corresponde con un paciente del área sanitaria de Vigo, según fuentes de la Consellería de Sanidade. Este último se suma a los dos contabilizados hasta ahora en el mismo distrito, que ya fueron avanzados este viernes en rueda de prensa el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo.

Nueve casos pendientes

De este modo, todavía quedan nueve casos pendientes de secuenciación. Los tres ya confirmados son «casos leves, por lo menos los que se conocen», según ha explicado Rueda este sábado en declaraciones a los medios durante la entrega de unos premios de turismo en Santiago.

No obstante, Rueda ha aprovechado para hacer un llamamiento a la «máxima prudencia» y, de cada a las reuniones típicas de Navidad, ha reconocido que la situación no es «buena», aunque tampoco es la misma «del año pasado», cuando todavía no había vacuna.

Mismas medidas y condiciones de seguridad

Este mismo viernes tanto Rueda como el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, mantuvieron una reunión con el sector hostelero en la que acordaron intensificar los controles en los establecimientos durante las próximas semanas para vigilar el cumplimiento de la normativa Covid en vigor. Este encuentro, tal y como ha explicado el vicepresidente primero, sirvió para darse «un voto de confianza, por lo menos hasta el día 20», fechas previas a las fiestas, por lo que por ahora las medidas sanitarias «van a seguir siendo las mismas».

También ha admitido que hay factores que «juegan a favor» de Galicia, como el hecho de que es la comunidad «con el mayor porcentaje de vacunación», está inmersa en la administración de terceras dosis y el día 15 arrancará la inmunización de los menores de 12 años, todavía hay que «mantener las condiciones de seguridad».