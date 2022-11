Inaugurada la nueva sede de Inetum, que impulsa el perfil tecnológico de Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha inaugurado la nueva sede central de Inetum, que cuenta en Madrid con una plantilla total cercana a las 4.000 personas y desarrolla proyectos para las empresas líderes en todos los sectores económicos.

En lo que va de año, la compañía ya ha incorporado cerca de 1.000 profesionales en Madrid y busca más de 100 perfiles más antes de que acabe 2022, con foco en los desarrolladores, consultores SAP o ingenieros de seguridad. Estas nuevas oficinas y el crecimiento de la plantilla en Madrid se enmarcan en la apuesta que la compañía viene haciendo por el talento, con unas 1.900 contrataciones en toda España durante 2022 que se unen al actual equipo de más de 7.000 profesionales en España.

Almeida protagonizó la inauguración el viernes acompañado del delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, Francisco de Borja Carabante; el gerente de Informática del Ayuntamiento de Madrid, Manuel Alfonso Castro; el director gerente de EMT Madrid, Alfonso Sánchez; y el CIO de EMT Madrid, Juan Corro.

Todos ellos fueron recibidos por Carlos Muñoz, Corporate VP y Director General de Inetum en Iberia Latam, y Josep Aracil, Director Gobierno y Servicios Públicos de la empresa. Muñoz les mostró el FabLab de Madrid, uno de los siete que la compañía tiene en todo el mundo y el único en España, y donde Inetum aborda los nuevos retos empresariales con un enfoque de experimentación, en colaboración con sus principales clientes.

La sede también acoge el Centro de Servicios de Ingeniería, que desarrolla productos orientados al transporte, la identidad digital o el Openpayment. En él, se crean de forma continua patentes: productos de valor añadido que son reforzados con alianzas de empresas de la Comunidad de Madrid, contribuyendo al crecimiento y la mejora del tejido industrial de la región. Con este centro, la compañía ha puesto un foco especial en el desarrollo de plataformas que cubren todo el ciclo de negocio de los clientes en sectores como sanidad, transporte o defensa.

Por último, comprobaron el funcionamiento del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) de Inetum, perteneciente a la Red Nacional de Centros de Operaciones de Seguridad; y que realiza funciones de prevención, monitorización, vigilancia y respuesta ante ciberataques, y de gestión de soluciones de seguridad, además de ofrecer servicios de identificación, análisis y prevención del fraude.

Durante la visita, el alcalde de Madrid agradeció “el compromiso que Inetum demuestra con la ciudad de Madrid desde hace más de 25 años: Madrid ha experimentado una gran transformación precisamente a lo largo de las últimas décadas en las que Inetum ha sido, no solo testigo sino actor principalísimo porque la evolución y la transformación de la ciudad de Madrid solo se puede entender desde el empuje y el dinamismo del conjunto de la sociedad, particularmente desde las empresas”.

Por su parte, Carlos Muñoz subrayó que “la apertura de esta nueva sede ejemplifica nuestro afán por convertir a España en general y a Madrid en particular en un foco de atracción y fidelización de talento digital. Tenemos un firme compromiso para la capacitación del talento local generando empleo y un impacto positivo en el entorno donde operamos”.

Situada en María de Portugal, la nueva sede potencia además el cambio de paradigma en el modelo de puesto de trabajo que está desarrollando e implementando la compañía (WOW- New Way of Working) para combinar lo mejor del modelo tradicional con las nuevas formas de trabajo, siempre bajo las premisas de la flexibilidad, la confianza y compromiso mutuos entre la compañía y los profesionales.