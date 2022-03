“La Barcelona independiente será amiga de Moscú” Carles Puigdemont en Komsomolskaya Pravda

Hace una semana el parlamento europeo aprobó investigar los lazos del Kremlin con grupos políticos del interior de la UE. El objetivo común de estos grupos de ultraizquierda, ultraderecha y Moscú es el mismo: desestabilizar la UE. Entre los grupos investigados por el Europarlamento se incluye a Junts per Catalunya y a su líder Carles Puigdemont.

En el momento en el que el Parlamento europeo aprobaba dicha resolución la Cataluña oficial culminaba un viaje meteórico que la había llevado en poco más de diez años a ser recibidos por todo el mundo en Bruselas a ser una apestados. A la vez empezaba en Cataluña una carrera para borrar todo rastro de la intensa relación entre el independentismo catalán y Moscú.

En los días previos a la declaración unilateral el independentismo proclamaba que “el món ens mira” y prometió que todo el mundo querría venir a Catalunya. Artur Mas dijo que las empresas harían cola y que seríamos la Dinamarca del Sur. Cuando a Puigdemont, Romeva y Junqueras se les preguntaba por que países iban a apoyar la secesión afirmaban, haciéndose los interesantes, que no querían descubrir sus cartas y que todo estaba previsto.

Los catalanes independentistas descubrieron una tarde de finales de otoño de hace cinco años que a la Cataluña independiente en el extranjero se la quería menos que a España en Eurovisión. Esa frustración ha llevado a que Cataluña tenga una población con una creciente reticencia a la UE. El último estudio del CEO, el CIS de la Generalitat, afirma que el 53,1% de los catalanes se sienten hoy menos europeos que hace cinco años frente al 25,2% que se sienten más europeos.

Entre los países que el independentismo contaba con que iban a apoyar la independencia estaba, sin duda, Rusia. El independentismo catalán confundió que Moscú les utilizará para generar lío dentro de las fronteras de la Unión Europea con que el Kremlin les fuera a reconocer.

La realidad es que Puigdemont ha sido el tonto útil de Putin durante años y el expresidente catalán lejos de sentir una cierta vergüenza de su relación con el gran oligarca lució esa relación como muestra de su éxito internacional frente a España.

El expresidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont

Tres grandes medios de comunicación dirigidos por mando a distancia desde el Kremlin han sido altavoz de Puigdemont y su causa desestabilizadora desde 2017: Sputnik, Komsomolskaya Pravda y Russia Today.

Entrevistas en medios de comunicación rusos

Russia Today ha entrevistado varias veces a Puigdemont, la primera de ellas el 16 de noviembre de 2017 a las puertas de las elecciones del 15 de diciembre de 2017. El orgullo de Puigdemont por conseguir altavoces internacionales era tal que los medios independentistas difundían estas entrevistas entre sus lectores catalanes como forma de demostrar que “el mundo apoya a la causa independentista frente a la represión del estado español”.

El apoyo de Russia Today a Puigdemont ha sido entusiasta en todo momento. El 17 de diciembre de 2019 la redactora jefe de RT, Margarita Simonyam, celebro en directo que unos hackers hubieran alterado la programación del canal de noticias de TVE 24 horas para emitir una entrevista que realizo a Puigdemont con el expresidente ecuatoriano Rafael Correa. En ese mismo programa han sido entrevistados personajes de credenciales tan poco democráticas como el exlíder cocalero boliviano Evo Morales o el exlíder de la revolución iraní, Mahmoud Ahmadineyad. La agencia oficial rusa, Novosti, recogió la información del hackeo del canal de noticias español y declaraciones de Simonyam donde la periodista consideraba “hermoso” lo sucedido.

El Hackeo de TVE no paso desapercibo y el Senado de los US publicó un informe firmado por el senador demócrata Ben Cardin que afirmaba que el objetivo de estos ataques era debilitar a España y a la alianza europea. Estos informes no desanimaron en ningún momento a Puigdemont y su entorno que prosiguieron profundizando en su relación con Moscú.

El 20 de marzo de 2021 el eurodiputado prófugo concedió otra entrevista a Russia Today en el marco del programa Going Underground presentado por una de sus estrellas, Afshin Rattansi. En la entrevista Puigdemont dijo que “El Deep state español hoy es como el franquista”. Hace menos de un año la estrategia de seguir difundiendo dentro de Cataluña las entrevistas que realizaba la TV rusa a Puigdemont como forma de demostrar que el movimiento separatista contaba con apoyos internacionales seguí intacta porque elnacional.cat, el periódico dirigido por José Antich, reprodujo en portada dicha entrevista. Las entrevistas a Puigdemont en medios rusos se caracterizan por críticas a España y por silencios sobre la invasión rusa de Crimea y el Donbass.

El 3 de diciembre de 2021 Russia Today desmintió las informaciones publicadas dos meses antes por el New York Times en las que el rotativo norteamericano desvelaba las relaciones de Puigdemont con personas del Kremlin y espías rusos. La noticia publicada en portada por el NYT causo un cierto revuelo en Cataluña pero lejos de desmentir los contactos el 4 de septiembre de 2021 Jose Lluís Alay, asesor de Puigdemont con sueldo público a cargo de la Generalitat, reconoció los contactos con Moscú en una entrevista concedido en el canal de noticias de TV3, 324. En esta ocasión al ser el NYT quien publicó la información el Kremlin se vio obligado a salir a la palestra y desmentir que mantuviera relación alguna con Puigdemont.

Las relaciones de Puigdemont con los medios rusos no se limitan a Russia Today, también a Sputniknews quien en 2021 en su buscador incluía 150 referencias sobre Puigdemont. Este medio, hoy suspendido en la UE, emitía en directo las comparecencias de Puigdemont en 2017 desde Bruselas en la que este desafiaba al gobierno español y las autoridades europeas.

Komsomolskaya Pravda, el medio escrito portavoz del Kremlin también ha tratado con guante de sede a Puigdemont quien les concedió una entrevista el 22 de enero de 2019. Esa entrevista también recogida por elnacional.cat tenía un titular elocuente: “La Barcelona independiente será amiga de Moscú”.

En medios de la presidencia de la Generalitat hay temor a que las noticias que se van conociendo en cuenta gotas de las relaciones del entorno de Puigdemont con Moscú se conviertan en un goteo constante en un contexto en el que Putin es el peor amigo que un gobierno puede tener en el mundo.

En la Generalitat hay un cierre de filas para negar toda relación con Moscú, la declaración de Rufián del miércoles comparando a los líderes de Junts con “señoritos jugando a ser James Bond” solo hace que amplificar un ruido que incomoda al independentismo porque esos contactos demuestran la falta de escrúpulos y que estaban dispuestos a todo para conseguir la secesión.