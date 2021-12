La dictadura catalanista

El día 14 de diciembre a las 18.30h la activa, valiente, sensata y útil asociación Hablamos Español, convoca frente al Parlamento Catalán a una pitada de protesta contra la dictadura lingüística y sus consecuencias.

Los que iremos a manifestarnos lo haremos contra esta imposición, la inmersión lingüística, porque defendemos la democracia, la constitución y la libertad, pero es importante resaltar, como señala la convocatoria, que también lo haremos contra sus consecuencias, porque no todas las infracciones, imposiciones, delitos y faltas tienen las mismas consecuencias y en este caso tanto o más importante que el indignante, en sí mismo, abuso de poder por parte de la Generalitat, sus instituciones y sus acólitos, son las consecuencias que conlleva la política sectaria, ilegal e ilícita que se ha practicado en Cataluña en los últimos años.

Porque las consecuencias no son, como ha querido engañosamente señalar el ministro Garzón en unas declaraciones recientes que se ponga en peligro al español, que cualquiera coincidiría con él en que no lo está, y aunque lo estuviera no es aquí el asunto que nos ocupa, sino que con ese argumento mendaz pretende esconder que lo que en realidad está en peligro son los derechos de los ciudadanos. A los castellanohablantes y no solo, también a los catalanohablantes, en definitiva a todos los ciudadanos que viven y, en este caso concreto, se educan en Cataluña se les están robando sus derechos.

Cuando un gobierno ignora la ley, cuando sus gobernantes son impunes ante la justicia es la señal inequívoca de que la democracia está dañada, que se camina peligrosamente hacia una dictadura.

Las consecuencias de esta dictadura lingüística son en definitiva la división que se genera entre la población con la toma de posición del gobierno catalán en contra de la ley, del propio estatuto catalán y de la última sentencia del Tribunal Constitucional. Hay catalanes que se resisten a poner en duda la autoridad de su gobierno, se les está obligando a tomar partido entre el estado español y el gobierno de su autonomía.

Las consecuencias son el odio, la señalación, el asedio, el arrinconamiento y el intento, muchas veces conseguido, de la expulsión de la comunidad de aquellos que se atreven a pedir, a exigir sus derechos. Las consecuencias de esta dictadura lingüística son la privación del conocimiento de una lengua que es, además de propia, una herramienta de cultura comunicación y progreso muy potente que nos une con millones de hablantes más allá del país, de la nación, del Océano Atlántico.

El conseller de Educación, Josep González Cambray (i) tras reunirse esta mañana con la dirección de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar. EFE/Alejandro García

Las consecuencias de esta dictadura lingüística son la uniformización que se pretende aplicar a unos alumnos haciendo prevalecer el adoctrinamiento sobre el conocimiento. Podría seguir, pero es innecesario porque este hecho escandaloso, que ha saltado a la prensa, del asedio a un niño de 5 años ha visibilizado una situación que se había logrado emboscar, a la vista de todos, durante décadas.

Lo que ahora ha levantado una comprensible indignación es la personalización de este terrible problema en un niño de 5 años, su inocencia, fragilidad, la vulnerable y a la vez heroica posición de sus padres ha desvelado de manera descarnada lo que tantos decían no creer, aquello por lo que tantos habíamos sido acusados de mentir, exagerar o utilizar para fines ideológicos.

Nadie podía, o quería, creer que estuviésemos sufriendo de las “víctimas” catalanas un acoso y derribo de estas dimensiones. Ahora, por fin, ha quedado ilustrado por qué no hay más familias que exigen para sus hijos aquello a lo que tienen derecho y que no solo les beneficia a ellos sino a todos los escolares de Cataluña. Llegará el día en que los niños y los jóvenes de hoy nos exijan explicaciones a los que han provocado, o hemos permitido, que se les cercenase una lengua que les es propia; porque también es la suya.

Hoy me resuenan en los oídos esas frases tan bien intencionadas con las que nos han amonestado a muchos, “no hay que ser tan belicoso, ni tan exagerado, hay que saber pactar, el diálogo es lo importante”. Siempre he creído en el derecho de los catalanohablantes a educarse en su lengua materna, como defiendo de igual manera que lo hagan los castellanohablantes y considero que nos es ser intransigente negarse a que te arrebaten una de ellas en aras de la construcción de una nación imaginaria.

Si las lenguas fuesen nuestras piernas y alguien acordase que nos tienen que amputar una, ¿cederíamos? ¿Nos avendríamos a que nos la cortasen sólo desde la rodilla? ¿O desde el tobillo? ¿O quizás a que tan solo nos cortasen los dedos? ¡Yo no! Llámenme inflexible, intolerante o fanática.

Mientras, todo mi apoyo a la familia de Canet y mi admiración a los padres de un niño que cuando crezca tendrá el orgullo de poder contar cómo lucharon por él contra viento y marea.