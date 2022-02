Los castellanos y leoneses han hablado

En todas las elecciones siempre nos hacemos la misma pregunta, ¿quién ha ganado las elecciones? Y tiene múltiples respuestas dependiendo del interés personal o partidista de quien responda.

Por eso los análisis siempre son tan variados, tan equívocos y provocan más confusión de la que resuelven. Y quizá ese sea el objetivo, crear confusión para que nadie vea la realidad de lo que los votantes quieren.

Pero los ciudadanos son mucho más inteligentes de lo que los partidos y los analistas se creen. Los ciudadanos deciden quien les representa, y no los partidos, ni los medios de comunicación.

Y los resultados los ven claros por mucha manipulación y distorsión que se pretenda desde los medios y los partidos. ¿Cuándo aprenderá esta democracia a respetar a los ciudadanos?

El presidente del PP, Pablo Casado (2d), junto a los presidentes de Galicia y Madrid, Alberto Núñez Feijóo (d), y de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (i), acompañan al candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco (2d), en el cierre de campaña a la presidencia de la presidencia de la Junta de Castilla y León. EFE/Nacho Gallego

Ayer tuvimos elecciones en Castilla y León. Ayer los castellanos y leoneses decidieron quién les representa, y no otros. Esto es lo importante, No Otros. Los que no están es porque los que votamos lo decidimos así. Lo podemos ver muy claro en las reacciones de los dos principales perdedores “objetivos” de estas elecciones, el PSOE y C´s.

El partido socialista ha pasado de ser la fuerza más votada a la segunda perdiendo 7 procuradores y 117.000 votos y bajando del 34,84% al 30,05%. Hay que recordar que votaron 1.218.909 personas. Es decir, casi el 10% de todos los votantes, decidieron dejar de votar a los socialistas.

C´s de tercera fuerza política con un 14,94%, ha pasado al 4,49%, ha perdido 11 de sus 12 procuradores y 151.000 votos. Más del 12% de los votantes decidieron no volverles a votar. Y prácticamente tiene los mismos votos que la UPL, un partido fundamentalmente provincial.

Ambos han coincidido en justificar sus derrotas en las decisiones del Partido Popular. ¿No les parece que faltan al respeto a los ciudadanos?

El Partido Popular después de gobernar durante una pandemia también ha visto caer sus votantes, 53.000, la mitad por la reducción de la participación y la otra por cambio de voto. Y aunque hemos ganado las elecciones en votos y en procuradores, debemos tener la suficiente humildad para ver lo que los ciudadanos han querido expresar.

Por un lado, está claro que quieren que sigamos gobernando, que quieren que sigamos aportando la mejor gestión de los servicios sociales de toda España, que sigamos teniendo la mejor educación del país, pero también nos han pedido que mejoremos nuestra sanidad. Y lo más importante, que los pueblos y los territorios más despoblados no se resignan a morir. Que debemos apoyar y ayudar aún más a su supervivencia, con servicios públicos y con apoyos para que las empresas y las personas puedan decidir vivir en estas zonas.

Y por otro lado han dado un impulso a Vox, sin conocer prácticamente a sus candidatos, y seguramente sin valorar muchas de sus propuestas. Un impulso, no para que gobierne, por eso se han quedado en el 17,64%. Pero sí como una barrera ante determinadas situaciones de la política que deben ser cambiadas. Pero también un voto de protesta en una situación de crisis económica, social y política. La falta de soluciones de los partidos mayoritarios ante problemas estructurales de España hizo crecer en su día a Podemos y ahora a Vox. A un lado y otro del espectro político.

Y como he dicho desde el principio del artículo, debemos escuchar a los votantes, a los ciudadanos. Esto realmente es lo que hace a un partido grande, saber escuchar. Y ahí todos nos jugamos nuestro futuro. C´s lo sabe bien, no escucharon en las anteriores elecciones y prácticamente han desaparecido.

Debemos apoyar de forma incondicional, transversal y suficiente a nuestros territorios más despoblados, mantener e incrementar los servicios públicos, igualar su conectividad con los territorios urbanos, y mejorar las ayudas para que las empresas y las familias decidan instalarse allí. Y trasladar el respeto que merece el medio rural.

Y, por otra parte, debemos plantearnos seriamente resolver los problemas políticos e institucionales, económicos y de equilibrio de nuestras cuentas publicas, y las carencias sociales que aún tenemos. Y todo esto debemos hacerlo desde una mayoría incontestable. Una mayoría que haga que todas las decisiones puedan pervivir en el tiempo. En esto los grandes partidos deben reflexionar y actuar cuanto antes.

Tanto PP como PSOE han conseguido que estos 45 años de democracia hayan sido los mejores de toda nuestra historia. Y en un momento trascendental, cuando muchas cosas están cambiando a nivel mundial, los avances tecnológicos, nuevas formas de relacionarnos y de vivir. Aquí y ahora, España debe conseguir y demostrar al mundo que tenemos futuro y que luchamos por él. Esto solo podemos hacerlo desde los grandes acuerdos nacionales, y no con políticas partidistas o sectarias.

Espero que Castilla y León vuelva a ser, como lo ha sido a lo largo de la historia, el germen, el origen y el impulso de este gran país que es España. Tenemos un carácter duro, me lo dicen muchos amigos de todas las regiones. Pero también me dicen que se puede confiar en nosotros, que somos leales, que somos generosos y que somos auténticos, sin dobleces. Este carácter tan especial puede conseguir esos objetivos que necesita España. Las soluciones pueden llegar una vez más desde nuestros viejos territorios. Ojalá respetemos a nuestros ciudadanos y hagamos lo que nos han pedido. Una nueva España capaz de ganar el futuro para todos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos.