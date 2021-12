El gobierno de España y los partidos de su coalición han restringido nuestras libertades durante la pandemia, se han aprovechado de una situación excepcional, han hecho todo lo posible para silenciar a las Cortes Generales, ahora quieren también silenciar a la prensa.

El gobierno de España usó una manifestación por motivos ideológicos poniendo en riesgo a ciudadanos españoles. Aún no sabemos cuantos murieron por esa causa. Hemos sido uno de los peores países del mundo en fallecidos por habitante. Hemos sido uno de los países con más contagios del planeta y eso que en la mayor parte de este periodo no se han hecho pruebas a la población.

Las medidas que ha tomado el gobierno de España han supuesto que seamos el país mas afectado en el crecimiento de toda la Unión Europea. Y las que siguen tomando, está provocando que vayamos a ser el último país en recuperar los niveles prepandemia.

A causa de este gobierno, somos el país de la Unión Europea en el que más ha crecido la deuda pública y la que más déficit ha generado. Y en el que más ha crecido la población en riesgo de pobreza.

Y yo me pregunto, pero ¿qué estamos haciendo? Cómo se puede gestionar tan mal una situación extraordinaria. ¿Cuáles son los objetivos de nuestro gobierno para haberlo hecho tan mal?

Por un lado, tenemos un gobierno presidido por una persona sin escrúpulos, capaz de cualquier cosa para mantenerse en el poder. Llegó a mentir en la última campaña electoral a todos los españoles diciendo que no haría “nunca” muchas de las cosas que está haciendo.

Por otro lado, nuestro gobierno para asegurar su supervivencia está pactando todas sus medidas con aquellos partidos que tienen como objetivo destruir nuestro sistema político, nuestro país, como así lo han reconocido en numerosas ocasiones, Unidas Podemos dentro del gobierno, ERC cuyos líderes han sido condenados por sedición, EH Bildu cuyo líder es un terrorista de ETA condenado y su portavoz en el Congreso fue condenada por apología del terrorismo, y otros partidos independentistas y nacionalistas que buscan exclusivamente ventajas para sus territorios y desgaste de nuestro sistema constitucional para conseguir sus objetivos políticos de independencia.

Esta situación ya la conocen y asumen la mayoría de los españoles gracias al esfuerzo de los partidos de la oposición y de algunos periodistas y medios de comunicación.

No solo para desenmascarar a este gobierno, sino para crear una alternativa y para apoyar a tantos españoles durante este periodo tan complicado, miles de concejales, de alcaldes y de cargos públicos de mi partido, el partido popular, han hecho esfuerzos titánicos, han entregado su trabajo, su experiencia y su energía. Ellos están construyendo la única alternativa posible a este gobierno. Están inspirando a nuestros jóvenes, están aportando confianza a nuestros mayores, están luchando porque nuestro querido país tenga futuro, y en este momento esperanza.

La ganadora de las elecciones a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acompañada por el presidente del PP nacional, Pablo Casado. EFE/Zipi.

Y por eso también me pregunto ¿qué estamos haciendo? En nuestro partido, en el Partido Popular. No entiendo que, luchas internas y ambiciones sin límites, puedan poner en riesgo este futuro. Sí, porque no es solo el riesgo de nuestro partido sino de España y de todos los españoles. Pero además del riesgo, también es el desprecio por la entrega de tanta gente que está detrás de nosotros y a nuestro lado luchando día a día.

No podemos, y en este momento de la historia no debemos, destrozar todo este esfuerzo, toda esta esperanza. Debemos juntarnos, darnos la mano y caminar juntos hacia el próximo gobierno de España, donde nos esperan la mayoría de los españoles para construir un futuro para todos nosotros, y como bien dice siempre Pablo Casado, nuestro presidente, para nuestros hijos y nuestros nietos.