Los perdedores de la contrarreforma laboral

El podcast de La plaza de esta semana dedica una buena parte de su tiempo a analizar los perdedores del histriónico acto conque se cerró la contrarreforma laboral en el Congreso de los Diputados.

El consenso de los analistas del podcast señala como principal damnificada la figura hasta ahora fulgurante de Yolanda Díaz. Su empeño en sumar a ERC, contraviniendo incluso las directrices de Pedro Sánchez, se ha saldado con un sonoro fracaso.

En la misma línea, Félix Bolaños, el hombre encargado de asumir una parte de las tareas de Iván Redondo. Bolaños ya fracasó en Murcia y en esta ocasión no ha sido capaz de ganar para la causa a los aliados que Sánchez necesitaba.

El propio presidente del Gobierno y el líder de la oposición no pueden sentirse victoriosos, sino más bien lo contrario: una ley tan importante que se aprueba solo por un voto de diferencia es por definición una mala ley. Una ley que no mejorará seriamente el mercado de trabajo, que no servirá para mejorar la competitividad de las empresas españolas, un acto en definitiva poco útil…

En el podcast, Carlos Lareau, Xavier Bru de Sala y Alejandro Ramírez analizan con detenimiento los errores de cada uno de los protagonistas de este sainete, culminado con una bochornosa votación en el Congreso de los Diputados.