Mentiras, malditas mentiras y estadísticas

Mark Twain no fue el primero en acuñar esta frase aunque podemos convenir que fue quien la popularizó. Con ella se quejaba el autor de “Las aventuras de Tom Sawyer” del uso torticero de las estadísticas por parte de algunos gobiernos y de algunas instituciones.

Este es exactamente el punto en el que estamos en España con el Gobierno. No tienen absolutamente ningún pudor en retorcer las estadísticas para hacer ver a todos lo que no es, para tratar de engañar a diestro y siniestro, para, mintiendo de forma descarada, tratar de ocultar su mediocridad y su incompetencia.

La Ministra de Economía ha reaccionado al dato de inflación del 9,8% del mes de marzo diciendo que “ el 73% del alza de la inflación registrada en marzo se debe al impacto de la guerra de Ucrania sobre los precios”. La misma Ministra que el 30 de noviembre, con una inflación ya del 5,5% en ese mes, dijo que la inflación sería “ transitoria” y que “ los precios se estabilizarían en la primavera de 2022”.

Pues no, no se han estabilizado bien comenzada ya la primavera. Ojalá.

Otra gran predicción de la Fernando Simón de las predicciones económicas. Sería una equivocación más si realmente lo fuera, pero no lo es.

No son errores de predicción. Son mentiras, malditas mentiras que diría Twain, las mismas que utiliza para ponernos al nivel del resto de países europeos.

Los precios de la electricidad estaban ya arrastrando al resto de productos de la cesta de la compra y los combustibles ya repuntaban en aquel mes y marcaban subidas día tras día

Es mentira que la inflación fuera transitoria. Lo sabíamos todos y más en noviembre donde la subyacente ya estaba en el 1,7% creciendo un 70% en apenas dos meses.

Tenían que aprobar los Presupuestos Generales del Estado y para eso necesitaban mentir. Los precios de la electricidad estaban ya arrastrando al resto de productos de la cesta de la compra y los combustibles ya repuntaban en aquel mes y marcaban subidas día tras día.

No hace falta ser un gran experto para saber que la inflación no era coyuntural y sin hacer un buen diagnóstico es imposible poner solución al problema. Tampoco es verdad que nuestro problema sea el mismo que el del resto de países europeos.

En febrero, mientras nuestra inflación ya estaba en el 7,8%, la media de la eurozona estaba en el 5,5%. ¿ 2,3% de desviación con respecto a la media es estar igual?

Convengamos en que no, aunque no me extraña de los autores de “Chiqui, 1.200 millones no son nada”. Otra gran mentira de este gobierno que intenta manipular las estadísticas, falseando sobre el impacto en la franja de la eurozona.

Nuestros deberes estaban por hacer y nuestra exposición, que Calviño dijo el 14 de marzo que era mucho menor que el resto de países europeos en relación a la Guerra de Ucrania, nos ha dejado desnudos ante unas dependencias energéticas que nos complican cualquier solución. Es mentira , otra maldita mentira, que el 73% de los 9,8% de incremento del IPC sea culpa de la guerra de Ucrania.

No se puede tomar a los españoles como rehenes de sus mentiras y no les debe tomar por tontos, porque no lo son

Podríamos debatir si el 73% del crecimiento del IPC en este mes ( del 7,8% al 9,8%) podría entenderse que depende de los factores geopolíticos y económicos derivados de la guerra, pero una guerra que comenzó el 24 de febrero no puede tener la culpa del IPC anual de febrero ( 7,8%), de enero (6,1%) o diciembre (6,5%). No se puede tomar a los españoles como rehenes de sus mentiras y no les debe tomar por tontos, porque no lo son.

Los españoles saben cómo en su día a día están sufriendo unos incrementos de precio que desde 1985 no sufrían , y que ya no solo afecta a electricidad, combustibles y carburantes, sino que la inflación subyacente, la que obvia estos productos, se dispara también a un 3,4%, el doble que en noviembre. La subida de precios está llegando a toda la cesta de la compra, ya que el ascenso del importe de las materias primas y los insumos están generando esta espiral.

Los españoles lo están sufriendo cada día, y no aceptan más mentiras, no aceptan más estos engaños y faltas de respeto y lo que exigen de sus gobernantes es soluciones, medidas eficaces, no parches, y no excusas falsas y excusas intragables. El BOE publica este miércoles el Real Decreto 6/2022 de respuesta a las consecuencias económicas de la crisis.

Si esta es la solución del Gobierno a los problemas de los españoles, si realmente así lo piensan, me reafirmo en que tenemos el peor gobierno en el peor momento. Un gobierno que dimitió hace mucho de hacer análisis serios de la situación y que está instalado en la mentira y en la incompetencia.