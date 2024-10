El ridículo de la Moncloa defendiendo a Sánchez contra The Economist

The Economist arremetió hace unos días contra Pedro Sánchez, acusándole de blindarse en el cargo a costa de la democracia española. Tardó poco la Moncloa en devolver la andanada, aunque menos creíble y sin la autoridad del semanario británico. Utilizando medios amigos, no le supuso un gran esfuerzo hacerse situar el contenido de The Economist entre los argumentos próximos a la extrema derecha. Nada nuevo bajo el sol, aunque vista la respuesta es más creíble aún el contenido del prestigioso semanario.