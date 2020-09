Álvarez de Toledo traslada a Youtube su oposición a Casado

09 de septiembre de 2020 (12:05 CET)

Cayetana Álvarez de Toledo ha dado inicio a una nueva etapa como "diputada rasa" después de haber sido cesada como portavoz parlamentaria del Partido Popular. Su oposición a la dirección del PP a Pablo Casado y a Teodoro García Egea) la seguirá ejerciendo ahora en la dinámica interna del grupo pero también desde Youtube, donde ha lanzado ya un primer vídeo con otra batería de reproches a Génova.

La diputada inicia su mensaje dirigiéndose tanto a votantes como "exvotantes" del PP. "He decidido mantener el escaño y lo he hecho porque soy una española empecinada y sigo pensando que es posible forjar una alternativa constitucionalista en Cataluña y quiero contribuir a ello", ha afirmado, señalando que "la política puede ser una actividad inteligente, digna y de calidad".

Álvarez de Toledo, pese a haber perdido el "privilegio" de hacer política como portavoz del PP en el Congreso, cree que "la política se puede ejercer de muchas maneras", y una de ellas es como youtuber. Este formato le permitirá "ejercer mi plena responsabilidad ante los españoles y ensanchar los márgenes de libertad del parlamentario", que a su juicio son escasos.

Así las cosas, la exportavoz parlamentaria del PP ha anunciado que desde su canal de Youtube ofrecerá "información de mis actividades en el Congreso" y reflexionará sobre los debates políticos y culturales "que nos afectan a todos". También se ha comprometido a utilizar la plataforma como mecanismo de "transparencia" sobre sus funciones en la Cámara baja.

En ese sentido, ha revelado que Génova y la dirección del grupo parlamentario han rechazado su solicitud de sumarse a comisiones relativas a la Constitución, la política territorial, la justicia, exteriores o igualdad. "Se me comunicó que la decisión de Génova sería que estuviera en las comisiones de Hacienda, Unión Europea, y ciencia y universidades", ha asegurado.

Álvarez de Toledo también ha denunciado que pidió formar parte del grupo de diputados que asisten a los plenos y participan presencialmente en las votaciones, en un momento en el que solo el 50% de los parlamentarios del PP entran en el hemiciclo. "Pero tampoco pudo ser", ha afeado, señalando que la dirección explicó que solo pueden asistir "los 44 más importantes".

Casado critica la "manipulación" de Cayetana

Este pasado martes, unas horas antes de que Álvarez de Toledo se estrenase como diputada youtuber, Casado le acusó de manipular "conversaciones privadas". El líder del PP ha recordado que apoyó a Cayetana como portavoz, y ha afirmado que "no pido a cambio más que no se manipulen conversaciones privadas y que el proyecto no se vea perjudicado".

Casado ha señalado que, cuando fue portavoz del PP, "jamás dije algo en lo que no creyera, pero jamás arremetí contra el partido en el que militaba". "La libertad tiene que ser compatible con un proyecto común que además está basado en los órganos de decisión a los que se pertenece", ha añadido, asegurando que el PP no va a cambiar "ni en la forma ni en el fondo",

La sustituta de Álvarez de Toledo, la nueva portavoz Cuca Gamarra, ha debutado en un pleno este miércoles. "¿Cómo pretenden gobernar a los españoles si son incapaces de gobernarse a sí mismos?", ha preguntado a la vicepresidenta Carmen Calvo en alusión a las tensiones entre los socios de la coalición, PSOE y Unidas Podemos, respecto de decisiones del Ejecutivo.

Gamarra ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez hace de cada gestión una "pelea", de cada asunto una "guerra", y de cada consejo de ministros "una batalla campal". Y ha criticado que "ni tan siquiera sean capaces de decirle al señor [Pablo] Iglesias que la Monarquía no se toca". Calvo ha puesto en duda que Gamarra suceda a Álvarez de Toledo "a título de moderada".