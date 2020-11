El vacunólogo Javier Díaz, contra Margarita del Val: “La vacuna sí evita la hospitalización”

24 de noviembre de 2020 (13:58 CET)

La eminente llegada de la vacuna contra el coronavirus ha despertado todo tipo de reacciones entre los expertos. Mientras que la viróloga Margarita del Val, conocida por poner en jaque las políticas de Pedro Sánchez, afirmó que los prototipos desarrollados por Moderna y Pfizer solo serían efectivos en casos leves, según el vacunólogo Javier Díaz ,"decir que la inyección no evita la hospitalización es una falacia”.

"No tenemos datos porque no se ha podido hacer el estudio, pero al evitar la infección, lo normal es que evite la hospitalización", ha asegurado este experto, jefe del Área de Investigación en Vacunas de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (Fisabio) y asesor externo de la Agencia Europea del Medicamento, en una entrevista con Efe.

Del Val aseguró que estos dos antídotos, cuya eficiencia supera el 95%, no tenían garantías. "Siento ser tan pesimista, llevo toda mi vida en vacunas, y esto no me convence para nada", sentenció la viróloga. Estas declaraciones no convencieron a Díaz que, aunque ha asegurado que aprecia mucho a Del Val, señaló que eran de una "cortedad de vista y miopía científica tremenda".

"Si tu objetivo es reducir la enfermedad grave, en vez de meter a 30.000 sujetos en cada ensayo se tendrían que haber metido 200.000, y eso es imposible de hacer", ha apuntado Díez. "El mensaje es: previene la enfermedad, y la prevención de la enfermedad grave solo se podrá medir cuando esté en el mercado y para eso se está trabajando", ha añadido.

Díez: "La prioridad reside en explicar los beneficios de la vacuna"

Formar e informar a la población sobre los beneficios y la seguridad de las vacunas contra la covid-19 para evitar que reciba mensajes contradictorios debería ser una prioridad, según Díez. El vacunólogo ha explicado que es necesaria esa información antes que imponer la obligatoriedad del antídoto. En su caso, se lo inyectaría sin dudar.

Díez considera que en España se podrían estar administrando las primeras vacunas a principios de marzo de 2021, ya que se prevé que los ensayos acaben a finales de diciembre, como muy pronto. Después se tendrá que hacer el análisis estadístico y presentarlo a las autoridades para su aprobación.



"Aunque hagan la revisión rápida podría tardar un mínimo de 4, 6 o incluso 8 semanas y una vez analizado, es cuando se dan las autorizaciones y comienza la distribución", ha afirmado.





En el caso de la vacuna de Pfizer, precisa, será "más compleja", ya que necesita una ultracongelación de 70 grados bajo cero y en España "no va a haber muchos almacenes con esas características", lo que podría retrasar la distribución. Según explica, las vacunas han sido pedidas por la Unión Europea, que ha encargado a Pfizer 300 millones de dosis que se distribuirán en los distintos países en proporción a la población, por lo que a España llegarán unos 30 millones (un 10%).



En el caso de la vacuna de Moderna, una compañía pequeña más focalizada en Estados Unidos, Javier Díez asegura que la UE no ha firmado de momento ningún acuerdo.

Díez defiende la necesidad de que haya varias vacunas

A juicio de Díez, es "necesario" que haya tanta oferta de vacunas contra la covid-19 porque, afirma, "ningún productor de vacunas es capaz de abastecer a todo el mundo". "Una vez autorizada la producción, desde que empieza el desarrollo hasta que sale, las vacunas deben pasar entre 40 y 60 controles de seguridad. Son procesos lentos, laboriosos y costosos y no hay ninguna fábrica preparada para hacer una producción tan masiva de vacunas como para abastecer, siquiera, a Europa o Estados Unidos".



Por ello, el control de la pandemia del coronavirus "es con la aparición de diversas vacunas, no solo una o dos", afirma el vacunólogo, que añade que por mucha prisa que haya por tener esas vacunas, "los controles de calidad, que en la normativa europea se llaman buenas prácticas farmacéuticas, son insalvables".

Díez desconfía de los altos porcentajes de efectividad

Díez señala que era "impensable" que vacunas como las desarrolladas por Pfizer y Moderna "funcionaran tan bien" y con una efectividad superior al 90%, ya que los expertos esperaban que fuera de entre el 50 y el 70%.



En su opinión, detrás de porcentajes tan altos hay "mucho márquetin" porque se trata de una efectividad "a muy corto plazo y con muy pocos casos, desde el punto de vista científico no tiene ningún valor. "Con lo cual, si medimos la incertidumbre del dato quiere decir que la efectividad de la vacuna está en algún punto entre el 65 y el 99%", ha concluido.

