Margarita del Val pone en duda las vacunas de Moderna y Pfizer: "Solo son efectivas en casos leves"

Los últimos días han dejado cierto optimismo en torno a la evolución de la pandemia de coronavirus. Pfizer y Moderna, las dos farmacéuticas líderes en la carrera de la vacuna, han reportado resultados positivos en sus ensayos clínicos de la vacuna y los países ya preparan su compra y distribución. Pero para Margarita del Val, la viróloga del CSIC que ha puesto en jaque las políticas de Pedro Sánchez, estos dos antídotos “no garantizan nada”.

"No estoy nada entusiasmada con la vacuna anunciada por Moderna y Pfizer. No nos garantizan nada. Solo nos van a proteger de la tos o síntomas leves”.ha asegurado la experta este martes en declaraciones a Telecinco. Y es para del Val es pronto todavía para saber hasta qué punto estos dos prototipos podrán frenar la Covid-19. "Todavía no veo nada de luz", ha insistido.

“Los primeros datos que tendremos serán los de seguridad, que llegarán en diciembre”, ha explicado la científica. “De las vacunas sabemos que los efectos secundarios salen en los primeros dos meses. La seguridad la van a tener. Pero luego, cuando se vacunen a diez millones de personas sabremos si hay algún efecto adverso”, ha indicado. Por lo tanto, para la viróloga hasta que no reciban la inyección las personas de riesgo y se compruebe si les protegen de un coronavirus severo y de la muerte, "el éxito no está garantizado en absoluto".

Y este hecho se comproborá a lo largo del invierno. Y todo dependerá de "cómo sea nuestro comportamiento", ha apuntado Del Val. Será en los próximos meses cuando se conozca la efectividad del antítodo porque "realmente todavía no se sabe". "Puede funcionar o no", ha recordado la experta.

"Se vacuna a muchísimos para que los poco que acaben pillando el virus vayan dando la información ha explicado. Además, ha señalado habrá optimismo dentro de unos meses o unas semanas "cuando veamos unos datos de verdad".

Margarita del Val: "Debemos tener más información"

Otro de los aspectos que no le han gustado a Del Val es que ambas farmacéuticas han anunciado sus resultados a través de comunicados de prensa, pero todavía no han hecho público el estudio completo con todas las fases de investigación. “Debemos tener más información", ha insistido Del Val.

No obstante, los datos del ensayo ya están siendo revisados de forma acelerada por los reguladores sanitarios internacionales para dar luz verde a la comercialización de la vacuna si todo es correcto.

Además, la investigadora del CSIC ha insistido en la necesidad de que todo el mundo se vacune. “Realmente el que no se vacuna es el que va a sufrir. Con esta enfermedad que está en todos sitios, el que no se vacune sufrirá", ha insistido.

De todos los virólogos y epidemiólogos que se pronuncian respecto a cualquier asunto relacionado con el coronavirus, si a alguno hay que prestar especial atención es a Margarita del Val. Fue la que vaticinó los rebrotes de finales de octubre, la que avisó de que el contagio se producía por transmisión aérea de aerosoles o la que anticipó que la vacuna no llegaría en otoño.

