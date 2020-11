La viróloga Margarita del Val prevé una inmunidad fuerte contra la Covid-19

19 de noviembre de 2020 (19:32 CET)

Margarita del Val se ha sumado este jueves al optimismo científico en torno a la inmunidad frente a la Covid-19. La viróloga y doctora en ciencias químicas del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha afirmado que "uno de los aspectos bastante positivos de esta pandemia" es que "la inmunidad frente a los coronavirus es bastante buena".

La investigadora ha estado trabajando en varias líneas de investigación de la Covid-19, una de ellas siendo la respuesta de nuestro sistema inmune al virus.

"Estamos intentando ver cómo está la inmunidad de las personas que ya han pasado la enfermedad. La idea es intentar ver también cómo está la inmunidad de las personas que se pueden contagiar más adelante", ha explicado.

Estos estudios podrían ayudar a "predecir cómo de grave es esta enfermedad". "Sobretodo nos fijamos en la parte de la inmunidad celular. Siempre se habla de los anticuerpos pero la inmunidad celular es muy importante y, como es más difícil de estudiar técnicamente, está más olvidada y es más compleja entonces es más difícil de entender", ha dicho en una entrevista con la SER.

Margarita del Val apunta a una inmunidad de larga duración

La memoria celular no es lo mismo que anticuerpos. Los anticuerpos son parte de la inmunidad humoral, que es el principal mecanismo de defensa del sistema inmune y que está mediado por moléculas que tienen como objetivo eliminar patógenos.

La respuesta celular, como su nombre lo dice, está mediada por células que también tienen el mismo propósito pero con capacidades que los anticuerpos no tienen.

Estudiar la inmunidad celular frente a la Covid-19 indicará cuánto dura el blindaje "a largo plazo", ha afirmado Del Val, apostillando que "la memoria celular de los coronavirus parece que es de más larga duración que la memoria de la inmunidad de anticuerpos, pero entre ambas colaboran".

Varios estudios científicos han apuntado en esa dirección. Esta semana, el Instituto de Inmunología de La Jolla (California) y la Escuela Icahn de Medicina de Mount Sinai (Nueva York), que durante ocho meses han hecho seguimiento de la respuesta inmune de pacientes de coronavirus, han informado de que la inmunidad podría durar bastantes años o incluso toda la vida.

Los pacientes monitorizados por estos investigadores han mantenido suficiente carga inmune durante ocho meses como para evitar un nuevo contagio posiblemente durante años, sugiere el más reciente informe de este estudio, que sigue en activo. Científicos que vieron sus resultados en semanas anteriores han mostrado optimismo de que la respuesta inmune sea "sólida y sostenida".

"Los grandes brotes vienen de los aerosoles"

En la misma entrevista, Margarita del Val ha hablado sobre la transmisión de coronavirus por aerosoles. La investigadora firmó un informe científico remitido al Ministerio de Ciencia la semana pasada en la que se presentaba "evidencia abrumadora" de la importancia de esta vía de contagio, que para el departamento de Sanidad no es el principal método de infección.

"Cómo se transmite un agente infeccioso ha sido siempre difícil de demostrar", ha afirmado Del Val, apuntando que la manera de estudiarlo es poniendo atención a los brotes más que a los contagios. "Las gotículas causan contagios pero no brotes. El riesgo de los aerosoles es que persisten más tiempo en el aire y los grandes brotes vienen de ahí", ha explicado.

La viróloga defiende que todos los brotes importantes (se entiende por brote cuando en una misma circunstancia se infectan más de tres personas) solo se pueden explicar por los aerosoles.

"Por eso en abril recomendábamos hacer todo en exterior. Los interiores son como diez veces más arriesgados que los exteriores. Hemos pasado de hacer todo fuera a meternos dentro con un riesgo superior", ha lamentado.

En otra entrevista este jueves con RTVE, Del Val ha señalado que "la medida más clara es que no nos veamos tanto, que no nos mezclemos y que por lo tanto no haya posibilidad de contagiarnos unos a otros sin darnos cuenta".

Desde luego, como siempre, ha recomendado actividades al aire libre, buena ventilación en exteriores y un uso correcto de la mascarilla y respetar la distancia.

Sobre lo que falta de pandemia, la científica ha vaticinado que "durante todo el invierno vamos a ir teniendo no oleadas sino un cierto oleaje" y ha anhelado que "nos relajemos lo menos posible cuando vayamos bajando" porque "cuanto más frío, más riesgo". Sobre las fiestas de Navidad, ha zanjado: "Va a ser muchísimo mejor celebrarlo después".

Si le ha interesado esta información, únase a nuestro canal de Telegram para recibir toda las novedades nacionales e internacionales que publicamos sobre el coronavirus: https://t.me/economiadigital_es