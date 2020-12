Hackers norcoreanos tratan de robar información de las vacunas de Janssen y Novavax

02 de diciembre de 2020 (18:24 CET)

Un grupo de hackers de Corea del Norte ha lanzado un ataque informático para tratar de acceder a la información que las farmacéuticas Janssen y Novavax habían recopilado en sus estudios sobre la vacuna del coronavirus. El espionaje se inició en el mes de septiembre, cuando las dos compañías se abrían paso con sus ensayos clínicos para dar con un antígeno.

Además de las dos empresas farmacéuticas, los delincuentes cibernéticos han puesto en la diana a otras siete organizaciones del ámbito de la salud que están investigando el desarrollo de tratamientos para paliar los efectos de la Covid-19. Un movimiento que contrasta con el hermetismo que el Gobierno norcoreano ha mantenido hasta el momento sobre el impacto de la enfermedad en el país.

Para lograr su objetivo, los piratas informáticos diseñaron un abanico de portales web falsos que imitan el aspecto de páginas convencionales. El objetivo era que los trabajadores de las compañías iniciaran sesión en los dominios fraudulentos, revelando a los hackers sus contraseñas de acceso, según ha publicado Reuters.

Novavax ha confirmado que estaba al tanto de la amenaza y que ya ha coordinado una respuesta de la mano de las agencias gubernamentales y de un equipo de expertos privados en ciberseguridad para tratar de dar con los culpables.

“Confiamos en que podamos seguir avanzando con nuestra vacuna candidata Covid-19 sin interrupciones y que estas incursiones no representen un riesgo para la integridad de nuestros datos”, ha expresado la portavoz de la compañía estadounidense, Amy Speak.

Astrazeneca también ha sufrido el espionaje de Corea del Norte

Los ataques contra estas dos farmacéuticas se unen a la ofensiva que un grupo de hackers del mismo país ha llevado a cabo contra Astrazeneca. La compañía británica ha diseñado uno de los prototipos más avanzados de la carrera internacional de la mano de la Universidad de Oxford, que ya está siendo revisado para su aprobación por la Agencia Europea del Medicamento.

El centro médico Beth Israel Deaconess de Boston, la universidad alemana de Tubinga y otras cuatro farmacéuticas surcoreanas (Genexine, Boryung Pharm, Shin Poong Pharm y Celltrion) también han sido víctimas de estos ataques sistemáticos que buscan robar información sobre los últimos avances médicos sobre el coronavirus.

Corea del Norte mantiene que tiene cero contagios de Covid-19

El descubrimiento de estos intentos de robo de información sensible sobre la Covid-19 son sorprendentes, teniendo en cuenta que Corea del Norte no ha reportado hasta la fecha ningún contagio por la enfermedad. Sin embargo, los servicios de inteligencia de Corea del Sur no descartan que sus vecinos del norte hayan sufrido algún brote como consecuencia de sus intercambios comerciales y de viajeros con China, antes de que decretaran el cierre da las fronteras.

De hecho, el analista estadounidense Harry Kazianis ha apuntado a que el Gobierno chino ha facilitado varias unidades de su prototipo experimental de la vacuna contra la Covid-19 a Corea del Norte para que se inmunicen tanto el líder Kim Jong Un y su familia, como los funcionarios de su entorno.

Si le ha interesado esta información, únase a nuestro canal de Telegram para recibir toda las novedades nacionales e internacionales que publicamos sobre el coronavirus: https://t.me/economiadigital_es