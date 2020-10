El Gobierno espera al PP para declarar el estado de alarma

23 de octubre de 2020 (21:17 CET)

El Gobierno planea convocar un Consejo de Ministros en las próximas horas para declarar el estado de alarma en España, que se aplicaría de forma quirúrgica con una gestión autonómica descentralizada. El Ejecutivo está a la espera, no obstante, de que el PP se sume a la medida y que las autonomías bajo su control político lo pidan.

Fuentes de Moncloa han explicado a Economía Digital que el Gobierno quiere esperar a que se termine el estado de alarma en Madrid, este sábado, para que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el resto de presidentes autonómicos del PP se sumen al goteo de peticiones (País Vasco, Asturias, Extremadrua, Cataluña y Navarra, de momento) para aplicar las restricciones que "tanto necesitan".

Aunque reconocen que todavía no hay nada cerrado, han explicado que la reunión de Pedro Sánchez con el Papa Francisco no sería un impedimento para poder celebrar el Consejo de Ministros. Las citadas fuentes han explicado que no sería la primera vez que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, lo preside en sustitución del presidente del Gobierno.

"Tiene que haber un acuerdo de todos"

Moncloa ha insistido que para que se aplice el estado de alarma "tiene que haber acuerdo de todos". Además, serán las autonomías las que se encarguen de gestionar el problema de la Covid-19 en cada uno de los territorios. Quedaría, por tanto, enterrado el mando único que imperó durante los meses del confinamiento.

Con o sin el PP, el Gobierno tendría mayoría suficiente para prorrogar el estado de alarma en caso de que fuera necesario. La coalición de Gobierno de PSOE y Podemos sumaría los apoyos de ERC, JxCat, PNV y Ciudadanos, suficientes aritméticamente para poder alargar esta norma de excepción.

La situación en España es complicada ante el aumento de los contagios y de la presión hospitalaria. El presidente del Gobierno ha recordado que las próximas semanas serán "muy duras". y que las medidas son necesarias para "evitar recurrir de nuevo a un confinamiento domiciliario".

Castilla-La Mancha pedirá el sábado el estado de alarma

Castilla-La Mancha también se sumará a la lista de las autonomías que han pedido abiertamente el estado de alarma para poder imponer un toque de queda, según ha podido saber este medio. El gobierno de Emiliano García-Page se sumará así a las CCAA que han comunicado este deseo a lo largo de este viernes.

El panorama ha cambiado radicalmente en tan solo 24 horas. Si este jueves jueves Cataluña, Euskadi y Madrid mostraban reservas a la aplicación del toque de queda por la necesidad de pedir el estado de alarma, dos de estas tres autonomías ya han solicitado al Ejecutivo que lo aplique.

En concreto, Sanidad ha contabilizado un total de 8.293 nuevos infectados en las últimas 24 horas, una cifra que supera a los 7.953 de este jueves. Se suman además 19.851 personas contagiadas, lo que hace que el total ascienda hasta los 1.046.132 desde el comienzo de la pandemia. España ha sido el primer país en Europa, junto con Francia, en llegar al millón de contagios.

El Gobierno también ha contabilizado 231 muertes nuevas por coronavirus, que elevan la cifra hasta los 34.752. En cuanto a los producidos en la última semana, el conteo oficial arroja 655 casos nuevos. La presión hospitalaria en las UCI y en camas también sigue. En total, hay 14.539 pacientes ingresados en toda España –14.160 menos en el día de ayer– y 2.031 en cuidados intensivos. En las últimas 24 horas se han producido 2.024 ingresos y 1.472 altas, aunque la tasa de ocupación de camas por coronavitus se sitúa en el 12,11% frente al 22,48% de las UCI.

