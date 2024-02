Ábalos tacha de «populismo justiciero» que el PSOE le expulse por el ‘caso Koldo’

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, tildó este miércoles de ‘populismo justiciero’ que el PSOE le expulse por el ‘caso Koldo’, en el que se investiga una presunta red corrupción por el supuesto cobro de comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia, y aseguró que el PSOE está actuando de manera «impulsiva» debido a la presión de la situación.

Así se pronunció Ábalos durante una entrevista en Onda Cero, recogida por Servimedia, donde el exministro dijo que el PSOE está actuando «con cierta impulsividad y quiere demostrar que no es como el PP, que tiene una mayor autoexigencia».

Añadió que la experiencia que tiene España con la corrupción «es tremenda». Además, hizo hincapié en «los límites» de esa exigencia de su partido y calificó los gestos que está teniendo con él por el ‘caso Koldo’ como «populismo justiciero».

En este sentido, aseguró que esta situación «no es justicia» porque «la justicia es todo lo contrario a la impulsividad», a la vez que defendió la importancia de «aplicar la ley», siendo «contundente». Desde la dirección del partido «se produjo un cambio de opinión y no sé por qué», añadió el político.

Decisión política «subjetiva»

Así, Ábalos lamentó estar sufriendo una falta de presunción de inocencia, ya que recordó que él no está «acusado» y que entre los investigados está un exasesor, Koldo García.

«Me suspenden de militancia porque no he hecho caso a una resolución de la dirección política del partido, quien en ningún caso me ha notificado personalmente», criticó, y aseguró que la forma en la que se enteró fue en público. «Procedimentalmente un sistema garantista exige una notificación», achacó a la gestión del PSOE del caso.

«Me di por aludido y lo que me están reclamando está por fuera de la norma, no deja de ser una decisión política subjetiva» porque «entonces cualquier dirección del partido puede establecer que tú te tienes que ir por la razón de coyuntura que le pueda interesar», explicó Ábalos.