Bono reconoce que veía a Armengol «más cercana a los nacionalistas radicales»

El expresidente del Congreso y exministro de Defensa, José Bono, comentó este lunes en el Fórum Europa que veía a la hoy presidenta del Congreso, Francina Armengol, como una socialista «más cercana a los nacionalistas y a los nacionalistas radicales», pero añadió que es la prueba de que en el PSOE «caben todos».

Así lo expuso Bono a la hora de presentar a Armengol en el encuentro informativo que organizó en Madrid Nuevo Economía Fórum, donde comentó que él ya está alejado de la política, pero tiene «el ancla echada en el PSOE».

«En el PSOE tengo mi casa, me siento tan cómodo que puedo decir que cuanto soy se lo debo al PSOE. Este es el partido al que he dedicado mi vida y no sé ser otra manera, soy de los míos, aunque hagan cosas que no comparto».

En el que será su «penúltimo» acto público, confesó sus principios políticos: «Soy y seré del PSOE mientras viva y compañeras como Francina, convertida ya para mí en una inesperada pero entrañable amiga, me reafirman», remachó.

El expresidente destacó de Armengol, que es una «mujer dialogante», le ganó el «corazón» por su «humanidad», pese a que al principio «lo poco más que conocía de ella no era muy coincidente» con sus «planteamientos».

No obstante, destacó que, con eso, él «pensaba y piensa que «en este partido nuestro cabe todo el mundo. Aquí cabe desde Maragall hasta Page, y desde Francina a cualquier otro compañero», expresó Bono ante un foro en el que, entre otros, estaba la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.