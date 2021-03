El Pdecat se revuelve contra Artur Mas

Escozor contra Artur Mas en el seno del Pdecat. El que fue presidente de la Generalitat ha generado un profundo malestar en muchos ámbitos de la formación, que se quedó con 77.000 votos fuera del Parlament por primera vez en la historia, por haber pedido una reconciliación entre su formación y la de Carles Puigdemont.

Cuadros y bases de la formación recibieron con estupor las palabras del expresidente, cuando todavía no se habían recompuesto del trauma que suponía quedar fuera del Parlament. “Sentó muy mal porque lo dijo sin consensuarlo, si el partido era lo que quería o no”, explican fuentes del Pdecat a Economía Digital.

Uno de los motivos por los que las palabras de Artur Mas generaron malestar fue que marcó doctrina sin ni siquiera esperarse al Consell Nacional de la formación, que deberá decidir cual será la hoja de ruta a seguir. El partido debatirá si continuar en solitario pese al fracaso electoral o si explorarán nuevas vías acercamiento a Puigdemont.

“Cuando lo hizo público, la gente se molestó”

“Cuando lo hizo público, en el chat del partido la gente se molestó”, han explicado las mencionadas fuentes. Lo cierto es que la figura de Artur Mas se ha desdibujado desde que dejó de ser president en 2016, cuando la CUP consiguió vetarle en favor del entonces alcalde de Girona, Carles Puigdemont.

¿Y qué dijo Artur Mas exactamente para causar tanto revuelo? El expresidente de la Generalitat aseguró que pretendía entrevistarse con Puigdemont en las próximas semanas con el objetivo de “reconciliar” y “recoser” el espacio electoral –a su juicio compartido– entre ambas formaciones.

En una entrevista a RAC1, Artur Mas fue muy explícito: “Esto no ha salido bien para nadie. A JxCat no le ha salido bien y al Pdecat tampoco. Cuando has hecho algo y no ha salido bien, o lo haces bien o seguirá sin salir bien. Debería ser posible, y si no lo es, ya está”. Además, aseguró que él venía de la cultura de la coalición, en alusión a la extinta CiU.

El debate sobre el papel de Artur Mas en la campaña

Artur Mas tampoco ha tenido un papel muy activo en la campaña, al permanecer en un segundo plano y dejando todo el protagonismo para Àngels Chacón. El presidente ya dejó claro que no quería enfrentarse cuerpo a cuerpo con Puigdemont, por la lealtad mutua y por ser su delfín ante las exigencias de la CUP.

El rol sobre Mas genera controversia. Hay quienes desde el Pdecat piensan que Artur Mas les ha restado y que tendría que haberse mantenido totalmente al margen: “Recuerda al pasado”. Hay otros que, por contra, le culpan de haberse mantenido demasiado al margen, y creen que su punto de liderazgo habría sido perfecto para evitar el quedarse fuera.

El rol ambivalente que ha tenido durante la campaña y su distanciamiento de JxCat le han restado el liderazgo moral que conservaba en las filas del mundo posconvergente. Los alineados con Puigdemont ya no le siguen, mientras que de su propio partido recibe discretas críticas.