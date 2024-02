Yolanda Díaz alaba que Sánchez ha sido «contundente» en el ‘caso Koldo’ y se remite al PSOE para que decida sobre Ábalos

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, alabó este lunes que el presidente, Pedro Sánchez, haya sido «contundente» ante el presunto caso de corrupción de Koldo García, el antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos, y aseguró que es el PSOE el que debe tomar las decisiones que considere oportunas sobre este último.

Lo hizo en declaraciones a los medios de comunicación españoles en Washington después de firmar con su homóloga estadounidense, Julie Su, la ‘Declaración sobre transparencia algorítmica en el mundo del trabajo’. Mañana se reunirá con los sindicatos de Ford, General Motors y Stellantis en Detroit y el miércoles con los congresistas demócratas Ilham Omar y Alexandria Ocasio-Cortez.

Díaz ensalzó que Sánchez «no solamente ha sido contundente en la condena de todas estas actuaciones, sino que hoy el propio PSOE ha indicado que abre una comisión de investigación sobre esta materia», y lo contrapuso a «cómo se ha actuado en otros supuestos en nuestro país», en referencia tácita al PP y sus pasados casos de corrupción.

Respecto a Ábalos, que hoy anunció que deja la Presidencia de la Comisión de Interior del Congreso, pero no su acta en la Cámara, la vicepresidenta enjuició que «debe ser el PSOE el que tome cuantas decisiones estime respecto de la situación» de su parlamentario y exministro. Eso sí, aseguró estar «en permanente contacto con el Gobierno de España acerca de esta cuestión».

«Condena absoluta»

En general, la líder de Sumar expresó su «condena absoluta» a «cualquier forma de corrupción en nuestro país, venga de donde venga, tenga el carnet que tenga», y mucho más si se produjo en plena pandemia de covid-19. «Las personas que se han lucrado en ese momento desde luego tienen todavía, si me permite, mayor gravedad. Por tanto, tolerancia cero con la corrupción provenga de donde provenga».

Después reflexionó que «la corrupción no tiene partidos políticos» y rechazó que se mida en la cantidad de dinero defraudado o recaudado ilegalmente. «Se prevarica o no se prevarica», dictaminó, antes de reiterar que «la corrupción no tiene nada que ver con ningún partido político», sino que es una forma «atroz» de «destrozar lo público, de dañar los servicios públicos, de dañar la opinión pública, de generar desafección ciudadana en un país donde hay un alejamiento absoluto de la ciudadanía con la cosa pública».