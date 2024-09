La Ciutat de la Llum torna a acollir un rodatge del director Juan Antonio Bayona dotze anys després de ‘L’impossible’

Ciutat de la Llum ha rebut de nou al prestigiós director i guionista Juan Antonio Bayona, qui, dotze anys després de la gravació de la mítica pel·lícula ‘L’impossible’, ha tornat aquest estiu als estudis alacantins per a rodar una superproducció publicitària per a una coneguda marca automobilística.

La consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Nuria Montes, ha assenyalat que “amb aquest rodatge, i els de les sèries ‘Venom’ i ‘The Walking Dead’, Ciutat de la Llum ha superat les nostres millors expectatives”.

A més, Montes ha subratllat que “Ciutat de la Llum s’ha situat en pràcticament menys d’un any com una de les infraestructures cinematogràfiques més demandades per la indústria internacional».

Un tanc d’aigua que va marcar un precedent

Baiona i el seu equip ja van rodar en 2012 en el tanc d’aigua de Ciutat de la Llum bona part de les escenes aquàtiques que recreaven el terrible tsunami que va assolar les costes de Tailàndia en 2004.

Aquest film va comptar amb un repartiment internacional, en el qual destaquen els noms de Ewan McGregor, Naomi Watts i Tom Holland, i va permetre donar a conéixer mundialment el tanc d’aigua com a referent per als rodatges aquàtics.

Per a reproduir els efectes del sisme submarí, aquesta producció va utilitzar llavors un innovador sistema generador d’onatge que permetia moure fins a 13 milions de litres d’aigua dins del fossat aquàtic per a la gravació detallada de cada moviment de les aigües i dels personatges.

Grans produccions publicitàries

Després d’aquesta exitosa experiència, i com a gran coneixedor de les possibilitats que ofereix Ciutat de la Llum, el director de ‘La Societat de la neu’ ha triat de nou el tanc d’aigua de Ciutat de la Llum per a la filmació del seu últim projecte, ‘There is no second’, el nou anunci de Cupra llançat aquesta mateixa setmana.

L’anunci combina diferents estils, des de l’animació i CGI (computer generated image), fins a metratge original que evoca al cinema i a l’esport i estableix paral·lelismes amb el disseny del vehicle. Les escenes aquàtiques rodades en el tanc alacantí destaquen pel seu caràcter èpic i evocador, que ajuden a emfatitzar el missatge que trasllada l’anunci.

Aquesta superproducció ha sigut ideada per l’agència creativa & Rosàs, que ha comptat amb la productora Roma i amb l’esmentat director Juan Antonio Baiona, que precisament és ambaixador de la marca de cotxes des de desembre de l’any passat.